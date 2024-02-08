Принц Уильям впервые после паузы вернулся к королевским обязанностям и высказался о больном раком отца и операции жены

Британский принц Уильям вернулся к исполнению своих королевских обязанностей, от которых брал паузу из-за лечения своей жены Кейт Миддлтон. Поскольку на днях стало известно о диагностированном у короля Чарльза III раке, Уильям был вынужден взять на себя часть и его обязательств. Так, 41-летний принц посетил лондонский благотворительный гала-ужин Air Ambulance Charity, где впервые публично высказался о болезнях своих близких.

Уильям отблагодарил людей за поддержку и волнение по поводу здоровья короля и принцессы Уэльской. Об этом пишет The Independent.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать спасибо за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас", – сказал главный наследник на британский престол.

На мероприятии, к слову, присутствовал всемирно известный американский актер Том Круз, ставший гостем торжественного благотворительного вечера.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители британской королевской семьи тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель. 29 января Кэтрин выписали из больницы.

Известно, что после выписки из больницы принцесса Уэльская будет "работать с кровати", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

Тем временем 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению". В конце концов, монарх прибыл в больницу в Лондоне, где сделал "корректирующую процедуру".

Уже 5 февраля Букингемский дворец сообщил о диагностировании рака у короля Чарльза III. Вид болезни не был поставлен в известность, понятно лишь то, что это связано с недавней операцией и не является раком предстательной железы. Медики заметили это, когда он проходил лечение увеличившейся простаты.

Ранее OBOZ.UA писал, почему дети не посещали Кейт Миддлтон в больнице после ее операции на брюшной полости. Источники, приближенные к королевской семье, объяснили.

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