Букингемский дворец сообщил о госпитализации Чарльза III из-за увеличения простаты: утром король посетил Кейт Миддлтон

25 января короля Чарльза III госпитализировали из-за увеличения простаты. Монарх прибыл в больницу в Лондоне, где сейчас восстанавливается его невестка Кейт Миддлтон, недавно перенесшая операцию на брюшной полости.

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Об этом сообщает Daily Mail. Отмечено, что Чарльз посетил жену своего сына Уильяма вместе с королевой Камиллой, прежде чем заняться собственным лечением.

Он пройдет коррекционную процедуру, ведь у него диагностировали доброкачественную опухоль. Король отложил свои обязательства на период выздоровления.

"Короля сегодня утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто посылал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности о здоровье", – отметил представитель Букингемского дворца.

Напомним, 16 января принцессе Уэльской провели операцию на брюшной полости. Впоследствии стало известно, как Кейт Миддлтон будет работать после выписки из больницы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как популярное шоу сконфузилось в прямом эфире: "Королю Чарльзу сделают "операцию проститутки".

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