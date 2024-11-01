Премьера 'Холостяка 13': где и когда смотреть самое романтичное шоу года, что известно об участницах

Уже сегодня, 1 ноября, состоится премьера 13 сезона романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. За сердце общественного деятеля будут соревноваться красавицы со всей Украины.

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Трансляция проекта, во время которой телезрители смогут познакомиться с участниками, начнется в 19.00. OBOZ.UA расскажет все, что нужно знать о шоу.

Где и когда смотреть "Холостяк 13"

Так, как было сказано ранее, премьера нового сезона романтического реалити стартует 1 ноября в 19:00. Трансляция будет проходить каждую пятницу на телеканале СТБ. Ведущим проекта традиционно стал украинский шоумен Григорий Решетник.

В этом году реалити-шоу будет максимально патриотическим, поскольку главный герой поставил условие, что будет рассматривать только украиноязычные девушек. К тому же в кадре участники будут появляться только в образах от отечественных брендов.

Что известно о главном герое

Новым "Холостяком" страны стал военный, ветеран русско-украинской войны и писатель Александр Будько. Сразу после начала полномасштабной войны 28-летний общественный деятель вступил в ряды ВСУ и довольно быстро стал командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". В тяжелых боях в Харьковской области "Терен" получил сложное ранение, из-за которого потерял обе конечности.

Однако, пройдя длительный процесс реабилитации и протезирования, защитник вернулся к активному образу жизни. Он является ведущим и соавтором YouTube-проекта "Відвал ніг, або All інклюзив", где привлекает внимание к проблемам инклюзивности в Украине. Новый "Холостяк" помогает в социализации ветеранам, вернувшимся с фронта.

Кроме того, он является призером по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных".

Что известно об участницах

В этом году на участие в романтическом шоу-свиданий украинки подали рекордное количество заявок – более 1500. Внимание общественного деятеля привлекли немало успешных и добрых женщин, среди которых: волонтеры, популярные украинки, студентка Гарварда, плюс-сайз красавица, фанатка черного юмора и другие.

После начала съемки 13-го сезона "Холостяка" в сети начали появляться кадры, на которых получилось рассмотреть нескольких участниц. Так на просторах украинского TikTok можно было увидеть, как Александр Терен ходит по улочкам Одессы, сопровождая одну из девушек. На другой записи ветерана войны сняли на пляжном свидании с другой красавицей.

Позже телеканал СТБ опубликовал новый тизер проекта, где засветил лицо еще нескольких участниц. Ближе познакомиться с девушками зрители смогут после премьеры, однако одна претендентка на сердце "Терена" все же была рассекречена. Ею оказалась украинская блоггер Маричка Довбенко, имеющая собственный YouTube-канал "В постели".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение.

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