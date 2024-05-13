Ветеран войны и общественный деятель. Стало известно имя нового 'Холостяка'

В сети рассекретили имя нового "Холостяка". Им стал военный, ветеран русско-украинской войны и писатель Александр Будько, более известный по позывному "Терен".

Об этом сообщает журнал VIVA. 28-летний общественный деятель вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года, вскоре став командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". В боях за Харьковскую область "Терен" получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе конечности.

Однако это не остановило воина. Пройдя реабилитацию и протезирование, Александр Будько вернулся к активному образу жизни. Теперь защитник способствует развитию инклюзивности в Украине, а также помогает в социализации вернувшимся с фронта ветеранам.

Многие украинцы узнали о "Терене" благодаря его деятельности, как ведущего и соавтора YouTube-проекта "Відвал ніг, або All інклюзив". Кроме того, новый "Холостяк" – призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных".

Имя Александра Будько известно всему миру. Известная актриса и продюсер Сара Джессика Паркер сняла фильм об украинце под названием "Первый ряд". Воин также является соавтором многих благотворительных инициатив.

"Холостяк для меня – это шанс встретить своего человека, с которым хочется попытаться создать семью, – говорит Терен. – Я не ищу идеала. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться по любым темам. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства".

Нового "Холостяка" уже поздравил телеведущий Григорий Решетник. "Холостяк" возвращается, – написал он на своей Facebook-странице. – Знакомьтесь – Александр Терен. PS У Александра сегодня еще и день рождения – искренне поздравляю и всех вас призываю".

Стоит отметить, что впервые за историю шоу телеканал СТБ объявляет имя "Холостяка", одновременно приглашая в проект девушек, желающих найти свою любовь на проекте. По имеющимся данным, новые серии выйдут в эфир осенью.

Ранее OBOZ.UA пообщался с ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном". Защитник рассказал о первом стендапе, неидеальной Европе и обращении к украинцам в Лиссабоне. Детальнее – в эксклюзивном интервью.

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