СТБ рассекретил звездную участницу нового 'Холостяка', которая сразу попыталась затащить 'Терена' в постель

Телеканал СТБ показал анонс первого эпизода нового сезона шоу "Холостяк" с ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько. Зрители познакомятся с участницами уже в эту пятницу – 1 ноября.

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В частности, в видео раскрыли личность одной из девушек, которая "захочет затащить холостяка в постель". Ею оказалась украинская блогер Маричка Довбенко, известная своими интервью с такими отечественными знаменитостями как Ирэна Карпа, Остап Ступка, Маша Полякова, Евгений Клопотенко, Алексей Арестович и другими. Разговор инфлюэнсера с гостями проходит в кровати, а YouTube-канал девушки, насчитывающий 27 тысяч подписчиков, называется "У ліжку".

Так что, вероятно, знакомство "Терена" и Марички Довбенко произошло именно в "интимной обстановке". Сама блогер подтвердила свое участие в проекте, опубликовав Insta-stories. "Вижу, что вы догадываетесь", – говорится в сообщении инфлюэнсера. На фото девушка позировала с красной розой, являющейся символом шоу "Холостяк". За страницей Довбенко в соцсети следят около 50 тысяч пользователей.

Ранее в тизере проекта поклонники увидели лицо некоторых потенциальных претенденток на сердце военнослужащего. Создатели "Холостяка" сообщили, что среди участниц появится особая девушка, которую "Терен" якобы пригласил лично. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тарас Тополя и Алина Шаманская подвергли сомнению правдивость "Холостяка": "Пишут сценарий, девушки хотят славы"

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