Названа дата премьеры нового 'Холостяка' с ветераном войны 'Тереном'

Телеканал СТБ объявил начало показа 13 сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Уже меньше, чем через месяц, а именно в пятницу, 1 ноября, украинцы смогут посмотреть первый выпуск программы.

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Транслировать проект будут каждую пятницу до 19:00. Об этом сообщили в Instagram "Холостяка".

"Вы забросали нас сообщениями в директ и в комментариях. Знаем, как вы ждали именно этот пост! Are you ready? Та-да-дам! Смотрите премьеру проекта "Холостяк" с 1 ноября, каждую пятницу в 19:00", – отметили организаторы.

В частности, на платформе YouTube также появился тизер реалити-шоу. В видео Александр "Терен" садится на мотоцикл, похожий на тот, которым он овладевал вождением двухколесным транспортом в конце июня. Можно предположить, что это событие было его подготовкой к съемкам трейлера "Холостяка".

В ролике Александр Будько с одной розой в руках как будто отправляется искать свою любовь, ведь сам тизер построен именно вокруг дороги и пути.

"Я думаю, что этот проект не будет убыточным", – объявил свои надежды глава группы StarLightMedia Александр Богуцкий, передает "Детектор медіа".

Напомним, в 13 сезоне реалити-шоу "Холостяк" главным холостяком страны стал Александр "Терен" Будько – ветеран войны, получивший на фронте тяжелые ранения, общественный деятель и активист.

28-летний мужчина вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года, вскоре став командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". В боях за Харьковщину "Терен" получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги.

Пройдя реабилитацию и протезирование, Александр Будько вернулся к активному образу жизни. В настоящее время защитник способствует развитию инклюзивности в Украине, а также помогает в социализации вернувшихся с фронта ветеранам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассекретил, что на проекте ему удалось встретить любимую девушку. Он сообщил, что во время финального разговора сделал предложение любимой и заинтриговал ее ответом.

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