Участницы 'Холостяка-13' показали свои лица: что за особенная девушка появится на шоу. Видео

Создатели одного из самых популярных реалити-шоу свиданий Украины "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, опубликовали новый тизер проекта, где показали лица некоторых участниц. Как отмечается в проморолике 13 сезона программы, среди кандидаток на сердце общественного деятеля появится особенная девушка, которую он якобы пригласил лично.

Видео дня

Видео появилось на официальной Instagram-странице проекта. На записи можно увидеть, что красавицы выглядели непревзойденно на первой встрече с Александром.

После трогательных слов холостяка: "Когда еще любить, как не сейчас?", фанаты реалити-шоу могут увидеть девушек со всех уголков Украины, решивших покорить сердце "Терена". На кадрах с первой вечеринки, где ветеран знакомится с участницами, засветили лица некоторых красавиц.

Не обошлось в промо-ролике и без интриги. На проекте появится особенная девушка, которую Александр "Терен" пригласил лично. Лицо загадочной незнакомки зрителям не рассекретили.

Кроме кадров с первой встречи, поклонникам "Холостяка" показали несколько страстных моментов со свиданий. Просмотреть первый выпуск романтической программы зрители смогут уже в пятницу, 1 ноября.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в 13-м сезоне шоу "Холостяк" ввели новое модное правило, касающееся участниц, героя и Григория Решетника.

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