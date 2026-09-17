Как вы знаете, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

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Это 54-летний итальянец Андреа Мальдера. Украинским поклонникам футбола эта фамилия хорошо знакома. С 2016 по 2021 год он уже работал со сборной Украины. Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко, когда тот возглавлял национальную команду нашей страны. Покинул главную команду Украины Шевченко – покинул ее и Мальдера.

После этого итальянец работал в тренерском штабе своего соотечественника Роберто Де Дзерби, в свое время возглавлявшего донецкий "Шахтер". Мальдера был его помощником в английском "Брайтоне", а затем во французском "Марселе". До того, как стать ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, Мальдера также работал помощником в нескольких итальянских клубах.

Никогда в своей карьере он не работал главным тренером. Дебют сборной Украины под руководством нового наставника уже состоялся. Национальная команда нашей страны провела два товарищеских матча – со сборными Польши (2:0) и Дании (был прерван при счете 2:1 в пользу датчан). Впереди – турнир Лиги наций, шесть матчей со сборными Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Не сомневаюсь, что Андреа Мальдера – протеже президента УАФ Андрея Николаевича Шевченко. Как и его протеже были Сергей Ребров, экс-главный тренер сборной Украины, а также экс-главный тренер молодежной сборной Украины U21, испанский специалист Унаи Мельгоса.

Относительно этих двух специалистов – без моего комментария. Но надежды болельщиков питают. Будем надеяться, как поется в одной песне: "вся жизнь впереди – надейся и жди".