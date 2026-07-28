Скандальные участники Евровидения разных лет, голландец Joost Klein и эстонец Tommy Cash, вероятно, записали совместную композицию, буквально посвященную России. В треке, который получил название Russian Passport ("российский паспорт"), артисты поют о Комитете государственной безопасности Советского Союза (КГБ), цинично заявляют о желании получить гражданство страны-агрессора, а также побывать в Москве. Кроме того, в песне звучат строки на русском языке.

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Что интересно, как отметили в сообществе eurofans.ua, пока не состоялся официальный релиз этой скандальной композиции на стриминговых платформах. Текст трека стал доступен на сайте Genius, а сама песня постепенно набирает популярность на страницах социальных сетей TikTok и YouTube, которые, по всей видимости, не принадлежат ни одному из артистов.

Песня "Russian Passport" начинается с абстрактного описания РФ, в котором Joost Klein и Tommy Cash почему-то приписали борщ стране-агрессору, хотя в июле 2022 года ЮНЕСКО официально признала это блюдо достоянием Украины. А вот уже со второго куплета участники Евровидения начали петь оды России. Самые возмутительные строки звучат так (на языке оригинала):

Please, KGB, don't poison me (пожалуйста, КГБ, не отравляй меня)

Ну, я не знаю, посмотрим

With a Russian passport, I want, I need (с российским паспортом, я хочу его, он мне нужен)

Давай-давай-давай, but you can get it for free (давай, но ты не получишь его бесплатно)

I wanna go-go-go to the Red-Red Square ( я хочу поехать на Красную площадь)

But the people myself, I really don’t care (но что касается других людей, мне действительно все равно)

I wanna go-go-go to the Red-Red Square

I'm na-na-na-na-na и покажу свой х*р

***

Мистер Кляйн, я хочу вас порадовать

Мы выдаем вам российский паспорт

Теперь вы официально – русский человек!

Внимание! В песне присутствует нецензурная лексика

Предыдущие скандалы с артистами

Йост Кляйн считался одним из претендентов на победу в рамках Евровидения-2024, но побороться за хрустальный микрофон ему так и не удалось. Прямо перед гранд-финалом EBU дисквалифицировали исполнителя, ведь он поссорился с членом команды музыкального шоу, в результате чего было повреждено имущество.

А вот у украинской аудитории личность Йооста Кляйна вызвала много вопросов еще до проведения песенного конкурса. После полномасштабного вторжения он продолжил сотрудничать с россиянами, более того, в совместной композиции с рэпером CMH (Русланом Тушенковым) спел о своей любви к РФ и ее женщинам. В треке Jackass звучали строки: "Привет, меня зовут Йост Кляйн / Я люблю Россию, чувак... / Я люблю русскую девчонку / Я считаю, что без негативного российского движения / Я хочу русскую женщину".

Не лучшей репутацией обладает и Tommy Cash. Он, в отличие от своего коллеги, все же выступил на сцене гранд-финала Евровидения в 2025 году, но победы не добился. Украинской аудитории эстонский певец запомнился как поклонник "русского мира". В 2015 году Tommy Cash выпустил совместный трек с российской группой Little Big, позже снялся в сериале в стране-агрессоре и дал концерты в Москве. После 24 февраля 2022 года артист никоим образом не осудил кремлевский режим, а лишь отменил запланированные выступления в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, отметив, что ему сложно "принять нынешние военные действия".

Как ранее писал OBOZ.UA, "Russian Passport" – это не единственная совместная работа Joost Klein и Tommy Cash. В 2025 году они выпустили трек United By Music, в котором с нецензурной лексикой раскритиковали организаторов музыкального конкурса – Европейский вещательный союз (EBU) и затронули тему войны России против Украины.

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