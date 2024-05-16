Организаторы Евровидения окончательно объяснили, почему дисквалифицировали Йоста Кляйна: все гораздо серьезнее

Организаторы самого масштабного песенного конкурса "Евровидение 2024", а именно Европейский языковой союз (EBU), раскритиковал версию событий нидерландского общественного вещателя Avrotros насчет дисквалификации участника Йоста Кляйна (Joost Klein). По их словам, предварительно высказанная информация не отвечает подлинным свидетельствам очевидцев.

Йост Кляйн был дисквалифицирован за несколько часов до проведения гранд-финала из-за якобы насильственных действий в отношении работницы шоу. Avrotros отмечал, что причиной якобы стало обычное "угрожающее движение" в отношении женщины, но он ее не касался. Однако EBU протестует, а свидетели заявляют, что на самом деле между ними произошла ссора, в результате которой было повреждено имущество, пишет The Guardians.

Настоящие показания против Йоста Кляйна объявили организаторы Евровидения и шведская полиция, ведь предварительная версия событий якобы "не отвечает заявлениям, распространенным персоналом и свидетелями".

"Поведение Йоста было явным нарушением правил конкурса, направленных на создание безопасной рабочей среды для всего персонала и защиты производства. Мы не решаем судебный процесс, но, учитывая обстоятельства произошедшего, и тот факт, что вскоре полицейское дело будет передано прокурору, было бы некстати, чтобы Йост принимал участие в гранд-финале", – отметила EBU.

К слову, шведская газета Aftonbladet отмечала, что якобы между участником и оператором произошла словесная стычка, в результате которой Кляйн повредил видеокамеру. Нынешняя дисквалификация прошла впервые за историю всего шоу, когда представитель страны выбыл из конкурса уже в процессе соревнований.

Ранее нидерландский вещатель отмечал, что конкурсант направлялся в гримерную, когда его без разрешения начали снимать, что якобы было нарушением договора. Кляйн четко дал понять, что хочет уединиться, но съемочная команда проигнорировала просьбу.

"Это привело к угрожающему движению со стороны Йоста в сторону камеры. Йост не коснулся оператора. Об этом инциденте было сообщено, после чего EBU и полиция начали расследование", – сообщалось в заявлении.

Напомним, участник должен был выступить во время грандиозного шоу 11 мая с хитом Europapa, который порвал чарты и мог принести участнику место в десятке лидеров.

OBOZ.UA писал, что в Нидерландах граждане пытаются поддержать Йоста Кляйна, поэтому даже в церквях раздается мелодия его конкурсной песни "Europapa".

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