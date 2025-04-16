Победительница 'Холостяка 13' отреагировала на обвинения в том, что водила за нос зрителей фейковыми отношениями с 'Тереном'

После того, как подруга главного героя реалити-шоу "Холостяк 13" Александра "Терена" Будько Елена Мандзюк рассказала, что ветеран никогда не состоял в отношениях с победительницей проекта Инной Белень, волонтер столкнулась с критикой. Бизнесвумен обвинили в том, что она все время водила за нос поклонников ложным романом. В ответ на подобные упреки волонтер отметила: не обращает внимания на выдумки других людей.

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Об этом Инна Белень сообщила в комментариях под одним из постов в своем Telegram-канале. Подписчики бизнесвумен хотели узнать ее реакцию на громкое заявление Мандзюк, однако она как не подтвердила, так и не опровергла слова блогера, а лишь намекнула, что это все просто фантазии.

"Я не уделяю внимание вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично", – написала победительница реалити.

Позже одна из пользователей сети отметила, что не понимает, зачем было играть в отношения с "Тереном", если на самом деле между ними не было чувств. Подписчица волонтера предположила, что слова Елены Мандзюк могут быть правдивыми. На это Белень коротко ответила: "Думайте, как вам угодно".

Стоит отметить: отсутствие четкого ответа бизнесвумен на все обвинения может быть связано с тем, что по окончании шоу "Холостяк" все участники подписывают контракт о неразглашении. Как говорил Александр Будько в одном из интервью, молчать о закадровой работе реалити он начал с лета 2024 года, однако рассказать всю правду сможет 1 января 2026-го.

Напомним, что во время недавнего интервью блогер Елена Мандзюк рассказала впечатляющие детали о реалити "Холостяк 13". По словам инфлюэнсера, создатели проекта ужасно повели себя с ветераном российско-украинской войны, ведь использовали его, навязали необходимый образ, а затем просто "выбросили". Более того, интернет-деятельница заявила: все истории о романе между "Тереном" и Белень и их разрыв не были правдивыми. Мандзюк объяснила, что виделась с Александром Будько значительно чаще, чем победительница шоу, поэтому слова волонтера о болезненном расставании – вымысел.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Белень рассекретила, что сделала с кольцом от "Терена" после расставания, и показала интимное письмо, которое писала "холостяку".

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