Подруга 'Терена' раскрыла сенсационную правду о 'Холостяке' и разоблачила ложь победительницы Инны: между ними не было отношений

Украинская блогер и подруга главного героя шоу "Холостяк 13" Александра Будько – Елена Мандзюк – раскрыла поразительные детали о романтическом реалити. По словам интернет-деятельницы, общаясь с "Тереном", она видела, что создатели проекта использовали его, навязали необходимый образ, а затем просто "выбросили".

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Более того, инфлюэнсер отметила, что ветеран российско-украинской войны никогда не состоял в отношениях с победительницей шоу Инной Белень. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Я считаю, что канал СТБ делает ужасные вещи с главными героями шоу. Я на них зла и обижена. Александр использован и просто выброшен после шоу. Ему навязали образ, такой, как им был нужен. Он постоянно волновался за участниц, стилистов, визажистов, редактора, операторов, чтобы ничего такого не сказать. А где они? Все ушли и бросили его, когда начался хейт, потому что не так показали его маму, вырвали из контекста слова. Моего друга оскорбили", – высказалась блогер.

Елена Мандзюк также раскрыла, что все истории о романе между "Тереном" и Белень и их разрыве не были правдивыми. По словам инфлюэнсера, она виделась с Александром Будько значительно чаще, чем победительница шоу, поэтому слова волонтера о болезненном расставании – вымысел.

"Эти отношения с победительницей, в которых он не был. Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю. Я видела, что с Сашей сделали после типа разрыва отношений, которых не было. Как вела себя победительница, как она играла жертву. А отношений нет! Такая актриса, я просто была шокирована", – поделилась интернет-деятельница.

Напомним, что официально о разрыве отношений Александр Будько и Инна Белень сообщили ровно через месяцы после выхода последнего выпуска "Холостяка 13". Экс-любимые обнародовали совместный пост в социальных сетях, где отметили: испытывали искренние чувства друг к другу, однако в конце концов решили идти по жизни разными дорогами.

Эта новость повлекла за собой волну хейта в сторону "Терена" от подписчиков Инны Белень. Ветеран русско-украинской войны поделился, что ему начало поступать много сообщений с оскорблениями и проклятиями. Защитник, не сдерживая эмоций, обратился к хейтерам, отметив, что их действия перешла любые границы. Со своей стороны волонтер стала на защиту фанатов и назвала их лучшими людьми.

Долгое время Инна Белень воздерживалась от публичных комментариев по поводу разрыва с "Тереном", однако недавно заявила : они разошлись на болезненной и неприятной ноте. Кстати, когда экс-пара официально подтвердила, что поставила точку в романе, Александра Будько заподозрили в отношениях с Еленой Мадзюк. Подобные предположения вызвал общий отдых ветерана и блогера на Кипре. Однако они сразу опровергли слухи, отметив, что их связывает только дружба.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Терен" рассекретил, как долго ему нельзя рассказывать секреты "Холостяка" после окончания шоу.

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