Участница 'Холостяка 13' прокомментировала скандальный разрыв 'Терена' и Инны

После громкого разрыва главного героя "Холостяка 13" ветерана войны Александра "Терена" Будько с победительницей шоу Инной Белень, одна из участниц реалити – Анастасия Анисимова – поделилась своими мыслями по поводу этой ситуации. По ее словам, она не ожидала, что пара разойдется, увидев в них глубокое взаимопонимание.

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Девушка считала, что уже бывшие влюбленные долго будут в отношениях друг с другом. Об этом она рассказала в интервью "33 вопроса".

"Для меня не было очевидно, что у Инны и "Терена" не сложатся отношения. Я видела их как людей, которые соединены одними идеями, и я думала, что у них могут сложиться отношения. Я видела искру между ними. Жаль, что они разошлись", – поделилась Анастасия Анисимова.

Также она рассказала, что после проекта их общение с Инной Белень прекратилось, хотя во время съемок они были очень близки.

"Мы потеряли контакт с Инной, хотя на проекте мы были очень дружны с ней. Мы даже жили в одной комнате. Я не думаю, что мы на чем-то не сошлись. Мне просто кажется, что так сложилась судьба. Я очень хорошо к ней отношусь. Она – ко мне. Просто мы по разным сторонам", – добавила девушка.

В частности, Анисимова прокомментировала поведение Александра Терена в последнее время и хейт в его сторону. Ветерана войны в сети периодически называют "сплошным красным флажком".

"Я не соглашаюсь с тем, чтобы называть "Терена" полным red flag. Все-таки я с большим уважением отношусь к нему и считаю такие высказывания и комментарии о нем немножко неуместными. Однако, наверное, единственное, если мы уже будем говорить клишированно о red flag, это то, что он очень серьезный и мне кажется, что у него не хватает эмпатии. Мое окружение очень эмпатично, а он очень серьезный", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка" рассказала об ухаживании мужчин после расставания с "Тереном". Волонтер призналась, что после участия в проекте к ней несколько раз проявляли внимание медийные личности.

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