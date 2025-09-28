Елена Мандзюк, которую подозревают в романе с 'Тереном', рассказала правду об их отношениях и развеяла миф о его разрыве с Белень

Украинский блогер Елена Мандзюк дала откровенное интервью, в котором прокомментировала слухи о своем романе с ветераном и главным героем "Холостяка 13" Александром "Тереном". В частности, она решительно развеяла миф о том, что стала причиной его расставания с победительницей проекта Инной Белень.

Видео дня

Свою позицию Мандзюк озвучила в интервью Василию Тимошенко, подтвердив, что действительно находится в близких и дружеских отношениях с Александром "Тереном", но не вмешивалась в его личную жизнь во время и после участия в шоу.

"У нас с Сашей очень классные отношения. И они очень чистые. Я могу сказать, что безгранично его уважаю и люблю. И это очень взаимно. Мы прошли много непростых ситуаций и продолжаем проходить их вместе. О чем-то больше рассказать – мне не о чем", – поделилась Елена.

Миф о разрыве: "Они и не сходились"

Елена Мандзюк отметила, что спекуляции о ее влиянии на разрыв "Терена" и Белень – это абсолютная неправда. Она считает, что сам факт их отношений после проекта был мифом.

"Мне кажется, они и не сходились, чтобы расходиться", – заявила блогер, подчеркивая, что она "на отношения Саши с девушками абсолютно никак не влияла. Это 100%. Ни на какие его отношения, на участие в программе, на общение с Инной или с кем-то другим, я никогда не влияла".

Мандзюк утверждает, что с "Тереном" их связывает только тесная дружба и общение.

Почему ее считают "разлучницей"

Блогер призналась, что не планировала публично обсуждать свои отношения с Александром, но ей пришлось "выйти из тени", когда она увидела, что пиар "Терена" начал работать против него.

"Ты знаешь, когда я из тени вышла? Тогда, когда я поняла, что пиар Саши работает ему в минус", – объяснила она.

Мандзюк возмутило то, что после участия в "Холостяке" в сети начали распространяться ложные слухи, люди "поливали его грязью", а команда при этом молчала.

"Они позволяли поливать его грязью и унижать. Опять обществу украинскому позволили унижать ветерана. И это страшно. И тогда я на волонтерских началах просто вышла из этой тени и сказала, что Саша не такой, как его изображают", – рассказала Елена, добавив, что это, наверное, и стало причиной, почему люди начали думать, что она мешает его отношениям.

Мандзюк отметила, что ее высказывания были сделаны исключительно из собственных наблюдений, и она стремилась показать обществу настоящего Александра "Терена".

Критика проекта "Холостяк"

Блогер также высказала свое негативное мнение о самом проекте "Холостяк", который, на ее взгляд, обесценивает женщин и использует главных героев.

"Мне казалось, что все его ("Терена". – Ред.) пытаются использовать, что проект "Холостяк" его использовал... И использовав его лицо, его имя, они просто позволили унизить того самого ветерана. Вот это мне очень не нравилось", – подытожила Елена Мандзюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что со своей стороны, Инна Белень не сразу комментировала разрыв, однако впоследствии заявила, что конец отношений был болезненным, и причиной разрыва стали разногласия в ценностях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!