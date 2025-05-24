'Стал моей опорой': победительница 'Холостяка 13' очаровала сеть фото в объятиях с новым бойфрендом после последнего интервью 'Терена'

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень показала поклонникам кадры из романтической фотосессии со своим новым бойфрендом. Как отметила волонтер, избранник стал для нее настоящей опорой и в этих отношениях, в отличие от предыдущих, она чувствует себя очень комфортно.

Видео дня

Вероятно, говоря о неудачном романе, бизнесвумен намекнула на отношения с общественным деятелем Александром "Тереном" Будько. Она разместила фотографии с любимым мужчиной на личной странице в Instagram вскоре после выхода его интервью Рамине Эсхакзай.

"Когда я уже подумала, что все – не хочу больше отношений, не хочу доказывать, бороться, обжигаться. Ты появился. Точнее – ты был всегда. Просто я не видела. Один из тех, кого я знаю всю жизнь. Но только сейчас произошло что-то по-настоящему особенное. Ты не громко, без пафоса, просто стал моей опорой. Ты пришел не спасать – ты просто был и остаешься. И с тобой спокойно. Без качелей. Без вопросов. Так, как я даже боялась мечтать", – написала волонтер.

Инна Белень позировала на камеру в объятиях нового бойфренда на крыше. Она нарядилась в монохромный лук, где соединила темные брюки и кожаную куртку, а волосы собрала в объемный пучок. Со своей стороны избранник бизнесвумен предпочел более спортивный стиль.

Победительница "Холостяка 13" вызвала довольно бурные эмоции кадрами с новой фотосессии среди своих подписчиков, поэтому они засыпали пару комплиментами:

"Вы заслуживаете любви, кто бы что там ни говорил".

"Желаю счастья. Вы очень красивая пара!" Так всегда бывает: мы ищем счастье где-то далеко, а оно совсем рядом, надо только оглянуться!"

"Инна! Я в восторге от вас! Желаю счастья самой лучшей харьковчанке!"

Напомним, что после того, как Инна Белень и "Терен" официально поставили точку в отношениях, между ними неоднократно возникали публичные конфликты. Сначала Александр Будько довольно резко ответил подписчикам волонтера, которые набросились на него с оскорблениями и проклятиями после новости о разрыве. Со своей стороны девушка назвала фанатов "лучшими людьми". Далее в течение длительного времени экс-пара никак не комментировала отношения, однако в конце концов Белень заявила, что они разошлись на болезненной ноте.

Недавно волонтер откровенно призналась: разочарована деятельностью "Терена" после разрыва, ведь он не прекращает выносить на публику детали их отношений, несмотря на договоренность не делать этого и уважать друг друга. По словам девушки, после участия в проекте она заметила, что ветеран стал совсем другим человеком.

Похоже, что негативные эмоции у Инны Белень вызвало интервью, которое Александр Будько дал Рамине Эсхакзай. Во время разговора с журналисткой главный герой "Холостяка 13" поделился: ему довольно сложно назвать взаимодействие, которое было между ним и волонтеркой после проекта романтическими отношениями, ведь они довольно редко виделись друг с другом и не имели эмоциональной близости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-"холостяк" Александр "Терен" развеял популярные мифы о сексе на шоу, сценарии и праве не выбрать никого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!