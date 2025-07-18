Без белого платья и гостей: 20-летняя дочь Поляковой вышла замуж через две недели после помолвки. Фото, видео

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – официально связала себя узами брака с избранником, музыкантом Эденом Пассарелли. На такой важный шаг влюбленные решились через две недели после помолвки, а торжественную церемонию решили провести без лишнего пафоса и большого количества гостей.

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Радостными изменениями в личной жизни Маша Полякова поделилась на своей странице в Instagram. Она обнародовала несколько кадров с мужем, которые коротко подписала: "Ну что, только что поженились".

Для свадебной церемонии дочь Оли Поляковой выбрала довольно сдержанный и элегантный образ. Невеста нарядилась в светлое мини-платье с голубым цветочным принтом, которое дополнила ожерельем и серьгами с жемчужинами, массивным браслетом и, конечно, обручальным кольцом. Маша Полякова распустила свои вьющиеся волосы, а внешность подчеркнула нежным макияжем.

Со своей стороны Эден Пассарелли отдал предпочтение более официальному образу. Он одел черный костюм, который скомбинировал с белой рубашкой и синей бабочкой.

Маша Полякова показала трогательное видео, где вместе с избранником предстала перед камерой в красивом дворе. Сначала новоиспеченные супруги нежно смотрели друг на друга, держась за руки, а затем поцеловались. Влюбленные с широкими улыбками продемонстрировали в объектив камеры свои обручальные кольца.

Не смогла не поделиться радостной новостью с подписчиками и сама Оля Полякова. На личной странице в Facebook она обнародовала видео с росписи дочери и Эдена Пассарелли. Звезда поздравила супругов с важным событием в жизни и пожелала им всегда любить друг друга.

Порадовались за Марию Полякову и другие пользователи сети. Под постом блогера появилось много комментариев с поздравлениями:

"Машуня, какая ты уже взрослая! Желаю семейного счастья до месяца и обратно! Радуюсь за вас, много любви вам обоим, взаимопонимания, нежности!"

"Поздравления красивой счастливой паре".

"Молодцы без пафоса, без белого платья – любовь она такая".

"Поздравляю. Желаю вам счастливой супружеской жизни и безумной любви".

Напомним, что Эден Пассарелли сделал предложение Маше Поляковой третьего июля во время совместного отдыха на яхте. Он обратился к возлюбленной с трогательной речью в конце которой спросил, согласится ли она стать его женой. Блогер без лишних колебаний ответила: "Да".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что старшая дочь Оли Поляковой, которая недавно обручилась, ответила на упреки о беременности.

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