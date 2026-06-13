Победитель шоу "Шанс" Александр Воевуцкий в пятый раз станет отцом: пол ребенка шокировал всех. Видео

В семье победителя второго сезона талант-шоу "Шанс" Александра Воевуцкого будет пополнение. Жена артиста Ольга носит под сердцем их пятого ребенка. Супруги уже провели гендер-пати и узнали, что станут родителями мальчика.

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Радостной новостью возлюбленная триумфатора проекта "Шанс" поделилась на личной странице в Instagram. Ольга Воевуцкая показала несколько видео с вечеринки, где можно увидеть, что как они с мужем, так и все их родные были приятно шокированы, когда узнали пол малыша, ведь ранее у пары родились четыре дочери – Мария, Аделина, Тереза и Оливия.

Супруги собрали на гендер-пати самых близких людей и провели среди них небольшой опрос – кем беременна жена артиста: мальчиком или девочкой. Большинство гостей выразили надежду, что Александр и Ольга Воевуцкие в конце концов станут родителями сына, хотя сам певец в это не очень верил.

"Я твой папа. И я думаю, что ты будешь девочкой. У меня уже есть четыре причины так думать", сказал победитель "Шанса".

Но все же предсказание Александра Воевуцкого не сбылось. Когда он достал из заранее подготовленной корзины букет с голубыми цветами, стало ясно – у пары будет мальчик.

С радостной новостью супругов уже успели поздравить пользователи сети:

"Вау! Я прямо болела за него, но трудно было поверить, что наконец-то мальчик. Вы крутые! Поздравляю! Надо пару, чтобы ему не было грустно".

"Мурашки по коже от ваших эмоций! Поздравляю! Такой долгожданный малыш! Папин помощник в гараже!".

"Ну это такое счастье! Я так рада за вас! Ура, будет мальчик".

"Искренние поздравления с долгожданным мальчиком. У вас суперкоманда".

Напомним, что Александр Воевуцкий стал известен украинской аудитории в начале 2000-х годов. Сначала он победил в проекте "Караоке на Майдане", где выступал вместе с Александром Пономаревым, а позже – в шоу "Шанс". После этих триумфов артист активно записывал песни, часто появлялся в медиапространстве, а со временем решил немного сменить сферу деятельности и сосредоточился на авторской работе. Он писал песни для Ирины Билык, Виталия Козловского, Оли Поляковой, Екатерины Бужинской, группы "Авиатор" и других звезд.

После начала большой войны Александр Воевуцкий вместе с семьей уехал в Польшу. Как рассказывал старший брат артиста Игорь Воевуцкий, который служит в ВСУ, он помогал волонтерам и поддерживал военных. Сейчас семья победителя шоу "Шанс" вернулась в Житомир. Больше подробностей читайте в материале OBOZ.UA.

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