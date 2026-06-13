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Победитель шоу "Шанс" Александр Воевуцкий в пятый раз станет отцом: пол ребенка шокировал всех. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Семья Александра Воевуцкого станет больше на одного человека
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В семье победителя второго сезона талант-шоу "Шанс" Александра Воевуцкого будет пополнение. Жена артиста Ольга носит под сердцем их пятого ребенка. Супруги уже провели гендер-пати и узнали, что станут родителями мальчика.

Радостной новостью возлюбленная триумфатора проекта "Шанс" поделилась на личной странице в Instagram. Ольга Воевуцкая показала несколько видео с вечеринки, где можно увидеть, что как они с мужем, так и все их родные были приятно шокированы, когда узнали пол малыша, ведь ранее у пары родились четыре дочери – Мария, Аделина, Тереза и Оливия.

Супруги собрали на гендер-пати самых близких людей и провели среди них небольшой опрос – кем беременна жена артиста: мальчиком или девочкой. Большинство гостей выразили надежду, что Александр и Ольга Воевуцкие в конце концов станут родителями сына, хотя сам певец в это не очень верил.

"Я твой папа. И я думаю, что ты будешь девочкой. У меня уже есть четыре причины так думать", сказал победитель "Шанса".

Александр Воевуцкий сначала не верил, что станет отцом мальчика

Но все же предсказание Александра Воевуцкого не сбылось. Когда он достал из заранее подготовленной корзины букет с голубыми цветами, стало ясно – у пары будет мальчик.

Супруги искренне обрадовались, когда узнали пол малыша

С радостной новостью супругов уже успели поздравить пользователи сети:

"Вау! Я прямо болела за него, но трудно было поверить, что наконец-то мальчик. Вы крутые! Поздравляю! Надо пару, чтобы ему не было грустно".

"Мурашки по коже от ваших эмоций! Поздравляю! Такой долгожданный малыш! Папин помощник в гараже!".

"Ну это такое счастье! Я так рада за вас! Ура, будет мальчик".

"Искренние поздравления с долгожданным мальчиком. У вас суперкоманда".

В сети поздравили пару с радостной новостью

Напомним, что Александр Воевуцкий стал известен украинской аудитории в начале 2000-х годов. Сначала он победил в проекте "Караоке на Майдане", где выступал вместе с Александром Пономаревым, а позже – в шоу "Шанс". После этих триумфов артист активно записывал песни, часто появлялся в медиапространстве, а со временем решил немного сменить сферу деятельности и сосредоточился на авторской работе. Он писал песни для Ирины Билык, Виталия Козловского, Оли Поляковой, Екатерины Бужинской, группы "Авиатор" и других звезд.

У Александра Воевуцкого четыре дочери

После начала большой войны Александр Воевуцкий вместе с семьей уехал в Польшу. Как рассказывал старший брат артиста Игорь Воевуцкий, который служит в ВСУ, он помогал волонтерам и поддерживал военных. Сейчас семья победителя шоу "Шанс" вернулась в Житомир. Больше подробностей читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Соломия Витвицкая узнала пол ребенка во время воздушной тревоги.

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