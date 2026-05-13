Прогнозы друзей и мамы не сбылись: Соломия Витвицкая узнала пол ребенка во время воздушной тревоги

Несмотря на объявление воздушной тревоги, украинская журналистка Соломия Витвицкая устроила небольшое гендер-пати в окружении коллег, чтобы узнать пол своего первенца. Звезда телемарафона разрезала специально подготовленный торт, и когда увидела крем голубого цвета стало понятно – она станет мамой мальчика.

Что интересно, как поделилась Витвицкая, люди из ее близкого окружения были убеждены, что она носит под сердцем девочку, но все оказалось иначе. Видео волнующего момента ведущая обнародовала в своем Instagram.

"Несмотря на тревоги мы сейчас узнаем: мальчик или девочка. Но скажу, что все мои друзья, знакомые при разговорах о моих вероятных детях всегда думали о девочке", – поделилась журналистка.

Что интересно, и сама Соломия Витвицкая склонялась к мысли, что впервые станет мамой девочки, поэтому даже пришла на гендер-пати в розовой сорочке. Однако, узнав пол ребенка, она сильно обрадовалась, что беременна мальчиком.

Коллеги искренне поздравили Соломию Витвицкую с радостной новостью, а пользователи сети оставили будущей маме кучу теплых слов в комментариях:

"Поздравляю вашу семью от всего сердца".

"Вы будете замечательной мамой".

"Я аж заплакала, это очень трогательно".

"Мурашки по телу! Поздравляю!"

"Пусть будет самым лучшим сыночком".

Напомним, что о своей беременности Соломия Витвицкая сообщила в конце апреля. Журналистка обнародовала трогательный ролик со своим женихом-военным Алексеем Ситайлом, где показала округлившийся животик и снимки УЗИ.

"Мы сами не ожидали. Когда узнала, что я беременна, – уже был второй месяц в положении. У меня на работе начался токсикоз. Я пришла домой, сделала тест и уже выяснили, что это не просто так, не случайность, не "съела что-то плохое", – делилась ведущая.

