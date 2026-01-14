Четверо детей, бизнесы и жена, которую сравнивают с Кейт Миддлтон: как сложилась жизнь звезды 2000-х Александра Воевуцкого после победы на 'Шансе'

Триумфатор второго сезона легендарного шоу "Шанс" Александр Воевуцкий, чьи хиты в начале 2000-х звучали на радио, уже давно не появляется в публичном пространстве. Однако недавняя волна воспоминаний в соцсети Threads заставила поклонников снова заговорить об артисте.

История началась с сообщения пользовательницы Анны Маевской, которая вспомнила, как в 12-летнем возрасте засыпала радиостанции письмами, чтобы поддержать кумира. Неожиданно к обсуждение присоединилась жена певца – Ольга, которая приоткрыла завесу над нынешней жизнью звезды.

Оказалось, что жизнь Александра после большой сцены сложилась не менее ярко, хотя и в другом русле. Ольга Воевуцкая, которая работает организатором пространства в Житомире, рассказала, что музыка никуда не исчезла – артист поет ежедневно (но не указала, на какую аудиторию), однако сейчас его главная публика и вдохновение – это семья.

"Написал лично для меня четыре самых крутых хита", – шутит Ольга, имея в виду их четырех дочерей: Марию, Аденину, Терезу и Оливию.

В сети пару уже успели сравнить с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из-за невероятной преданности жены, которая поддерживает любимого уже более 25 лет.

Сам Александр Воевуцкий также присоединился к обсуждению и ответил в память о фанатской поддержке: "Спасибо искренне за воспоминания. Радуюсь, что имел таких преданных поклонниц".

Александр Воевуцкий стал известен украинцам в начале 2000-х после победы в "Караоке на Майдане", где выступал вместе с Александром Пономаревым, а затем – в шоу "Шанс" в 2004 году. После этого он записывал песни, снимал клипы и некоторое время активно появлялся в медиа. Позже артист участвовал в "Голосе страны", где попал в команду Пономарева, однако повторить телевизионный успех ему не удалось.

В последующие годы Воевуцкий сосредоточился на авторской работе: он писал песни для Ирины Билык, Виталия Козловского, Оли Поляковой, Екатерины Бужинской, группы "Авиатор" и других исполнителей. С 2020 года он вместе с семьей жил в Житомире, где занимался предпринимательской деятельностью.

Во время полномасштабного вторжения семья выехала за границу – на тот момент жена музыканта была беременна четвертым ребенком. По словам старшего брата Игоря Воевуцкого, который сейчас служит в ВСУ, Александр помогал волонтерам и поддерживал военных финансово и гуманитарно. Сейчас вернулся в Житомир вместе с семьей.

