Бывший участник группы 'Авиатор' вступил в ряды ВСУ. Фото

Бывший участник группы "Авитор", украинский певец Игорь Воевуцкий присоединился к рядам ВСУ. Артист опубликовал фотографии в военной форме, написав, что он прошел курс тактической медицины.

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"Прошел курс ТССС и сегодня сдал экзамен на бойца-спасателя! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни! Особенно физически!" – отметил Воевуцкий на своей Facebook- странице.

Исполнитель добавил, что практику принимают у физически истощенного воина, находящегося под психологическим давлением. "В общей сложности за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", – написал он.

Напомним, Игорь Воевуцкий – бывший участник столичной группы "Авиатор", которая была создана в 2005 году. У военнослужащего есть жена Иванна и двое детей: 17-летняя дочь и 2-летний сын.

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