'Переговоры между Россией и Украиной вышли на новый уровень': сеть возмутила попытка Рамины 'помирить' Алхим и Мандзюк

Недавний "круглый стол" Рамины Эсхакзай, где встретились блогеры Анна Алхим и Елена Мандзюк для публичного обсуждения скандала на почве функционирования украинского языка, спровоцировал бурную реакцию в украинском обществе и социальных сетях. Несмотря на заявленную цель "примирения", многие увидели в этом эфире попытку "отбелить" скандальную Алхим и предоставить платформу для распространения неоднозначных взглядов.

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Ситуация получила такой резонанс, что блогер Богдан Беспалов иронично назвал ее "переговорами между Россией и Украиной на новом уровне", сравнив Алхим с Россией, Мандзюк с Украиной, а Рамину – с Турцией. Он придерживался нейтралитета, однако другие медийные лица или становились на защиту Елены Мандзюк, или стыдили ее. OBOZ.UA собрал реакцию сети.

Ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько выразил поддержку Елене Мандзюк, считая ее участие в выпуске попыткой "что-то изменить". "Всегда можно говорить, как все и вся плохие, но взять и попробовать что-то изменить не под силу каждому! Спасибо Елена, что меняешь!" – написал он в InstaStories.

Зато ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз резко раскритиковал решение Мандзюк встретиться с Алхим. В комментариях на странице Мандзюк в Instagram он отметил: "С государственными предателями за стол не садятся". На прямой вопрос Мандзюк, кто такой государственный предатель и сделало ли СБУ что-то, Симороз ответил: "Вы задали мне вопрос относительно определения государственной измены. Я вам дал ответ, где это искать. А относительно методов, то не вижу как видос с Алхим за круглым столом сможет помочь кому-то".

Активистка Оксана Байло выразила глубокое возмущение ситуацией, обвинив Рамину Эсхакзай в предоставлении большой информационной платформы "черному москвочелюстновому рту Алхим". Байло подчеркнула, что, несмотря на возражения, интервью выглядело как "отбеливание" Алхим и толерирование "русского мира". Она назвала эфир "пустопорожним них*я", "хайпожерским недобатлом для гомножеров", и выразила сомнения в способности Рамины Эсхакзай создавать действительно острые социальные шоу.

Что известно об интервью

"Круглый стол" в формате беседы между двумя блогерами организовала журналистка Рамина Эсхакзай. Разговор состоялся на YouTube-канале ведущей и касался одной из самых острых тем современности – языковой идентичности, информационной гигиены и толерантности к российскому контенту во время войны.

Анна Алхим заявила, что будет продолжать говорить на русском, потому что ей так комфортно. Она добавила, что прекрасно владеет украинским, но думает на русском и не видит проблемы в личном потреблении контента из РФ, хотя и не транслирует его публично.

Предыстория конфликта

Напомним, масштабный скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после ее пренебрежительной реакции на предложение спеть украинскую песню во время крестин детей блогера Стаси Макеевой. Ее поведение вызвало возмущение среди гостей мероприятия и пользователей соцсетей, особенно учитывая символический вес украинского языка в условиях полномасштабной войны.

К критике присоединилась и Елена Мандзюк, которая публично обратилась в СБУ с требованием отреагировать на действия Алхим, обвинив ее в распространении пророссийских нарративов и отказе от государственного языка.

После этого ситуация обострилась. В ночь на 8 мая Instagram Алхим был заблокирован. Она заявила, что находится в Варшаве и вскоре отправляется дальше. В то же время Елена Мандзюк призналась, что пережила одну из самых страшных ночей в жизни, намекая на серьезные угрозы. Она также подала заявление в полицию из-за угроз, которые начала получать.

Тогда Алхим отрицала любую причастность к возможному покушению на Мандзюк и отметила, что имеет алиби, поскольку была за границей. А недавно между блогерами, несмотря на напряжение, начался диалог, результатом которого стала договоренность о совместной поездке к военным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Алхим отреагировала на обвинения в "государственной измене" и раскрыла свое местонахождение. Против скандального блогера открыто уже третье уголовное производство.

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