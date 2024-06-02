Павел Зибров рассекретил размер пенсии и назвал себя 'богатым человеком'

Народный артист Украины Павел Зибров признался, что пенсий на комфортную жизнь не хватает, поэтому приходится собирать кассовые концерты и подрабатывать на другой работе. Однако из-за суммы выше минимальной заработной платы, 66-летний певец считает себя богатым человеком.

Зибров в интервью "Планетарій" отметил, что по сравнению с зарубежными пенсионерами, украинцы получают "убогие" государственные выплаты. Он вспомнил, что сумма его пенсии изначально составляла 2500 грн, но со временем выросла до 8300 грн.

"У нас пенсии такие убогие. Мы за границей поездили, и смотришь там, как у них на лайнеры, на круизы идут пенсионеры. Я же типа пенсионер. Уже есть книжечка. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500 грн, потом 4000 с чем-то, а сейчас уже 8300. Более-менее 8300 по сравнению с 2800 – 3000, то я богатый человек. При том, что я могу заработать концертами или преподавать. Не плачусь", – признался певец.

Известно, что народные артисты Украины получают прибавку к пенсии, но даже этой суммы не хватает для комфортной жизни. "Говорили, выйдешь на пенсию, народный артист, профессор... Я говорю: "Сколько?", [В ответ:] "Я думаю, где-то 30 тысяч, может, 40 тысяч, а может даже 50 тысяч", – продолжил он.

Сегодня Зибров пытается увеличить свой доход другими методами: концертами и преподаванием в КНУКиИ. Он признается, что в свои 66 лет много энергии и без работы сидеть не может.

"Концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500 – 2000 грн. Делаем доступные. Мы прекрасно понимаем, что нет сейчас столько денег у людей, чтобы заплатить. Лишь бы пришли. Самое главное, чтобы стулья не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Уже два года возглавляю кафедру [в Киевском национальном университете культуры и искусства]. У меня есть свои студенты, ученики. Мне это любопытно. Нужно и коммуналку платить, заправлять машину, одеваться и кормить семью", – рассказал он.

Следует отметить, что еще в феврале Павел Зибров рассказывал, что получает 7500 грн пенсии, а в начале 2022 года это сумма составляла 5740 грн.

"Это не играет роли: народный ты артист или не народный. Пенсия по выслуге лет делается и в зависимости от того, какие ты взносы делал в Пенсионный фонд. Есть надбавка к пенсии, кажется, 20%. Я думал, что все суммируют, подсчитывают, потому что я участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал, и народный артист, и за грамоты, заслуги... Я думал, что все сразу вместе и будет у меня пенсия 50 тысяч. Фига с маком!" – рассказывал артист в феврале этого года.

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