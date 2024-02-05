Павел Зибров раскрыл размер своей пенсии и рассказал о службе в Афганистане: имеет статус УБД, как и Оксана Билозир

Народный артист Украины Павел Зибров признался, что получает 7500 гривен пенсии. Певец долгое время мечтал о пятизначных цифрах на пенсионном счете из-за заслуг перед государством, но оказалось, что они не суммируются – идут только средства за выслугу лет и надбавка в 20%.

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Хотя Павел Зибров, как и народная артистка Оксана Билозир, имеет статус участника боевых действий из-за войны СССР в Афганистане, но все же это звание только прибавляется к основному окладу как часть процентов надбавки. В интервью Люкс ФМ певец объяснил, что сумма пенсии не зависит также от звания народного артиста.

"Это не играет роли: народный ты артист или не народный. Пенсия по выслуге лет делается и какие ты взносы делал в Пенсионный фонд. Есть надбавка к пенсии, кажется, 20%. Я думал, что все суммируют, подсчитывают, потому что я участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал, и Народный артист, и за грамоты, заслуги... Я думал, что все сразу в кучу и будет у меня пенсия 50 тысяч. Фига с маком! 7500 грн" – объяснил певец.

Зибров побывал в горячих точках во время войны СССР против Афганистана 1979 – 1989 годов с концертами, чтобы поднимать боевой дух солдат. За награды перед государством артист получил звание участника боевых действий. Но, несмотря на этот статус, единственной льготой, которую он имеет, является участок на Байковом кладбище, шутит артист: "Льгот есть. На Байковом [кладбище. – Ред.] 2 на 2. Участок довольно такой дорогой".

"В Афганистане, когда срочная служба у меня была, мы ездили туда с концертами. И военные песни пели, и народные украинские, и эстрадные – поднимали боевой дух нашим солдатам. И пели для афганской армии за наших собратьев", – рассказал певец.

В частности, Зибров рассказал о своем первом прибытии в Афганистан. Полет транспортным самолетом был экстремальным из-за дополнительного груза в виде 14 тонн замороженного мяса. Чтобы оно не растаяло, в самолете придерживались температуры "холодильника", приходилось согреваться алкоголем, вспоминает певец.

"Первый мой прилет в Кабул, открывается транспортный самолет, в котором мы ехали, а замерзли из Ташкента, потому что с нами еще везли 14 тонн мяса замороженного и чтобы оно не разморозилось, нам делали соответствующую температуру. И мы так дубаря дали. Правда мы по бутылке водки везли, мы ее тут же... И открывается дверь и я встречаю парня из своего села, мы с ним ходили в одну школу, в один класс, Петр. Раз и прапорщик Петр стоит с автоматом, встречает. Вот была встреча неожиданная", – вспомнил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров снялся в клипе к песне "Кияночка" Гарика Кричевского. Легендарный трек раньше звучал на русском языке под названием "Киевлянка", но украинизация подействовала даже на него.

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