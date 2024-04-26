Народный артист Украины раскрыл размер пенсии легендарных певцов: денег хватает только на бензин из Закарпатья в Киев

Народный артист Украины Иван Попович, звезда эстрады 90-х, известный своими хитами Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде", "Золото Карпат", рассекретил размер пенсии легендарных звезд. 75-летний исполнитель рассказал, в каких условиях приходится жить знаменитостям, песни которых когда-то не выходили с радиоэфиров.

Деталями Попович поделился в интервью Главкому. В частности он рассказал о роли Минкульта в финансировании народных артистов.

Проблема заключается в том, что современная культурная политика Нацсовета по телевидению и радиовещанию диктует собственные правила: если до полномасштабного вторжения можно было услышать метров украинской эстрады на волнах Национального радио, то сейчас эфиром управляют деньги, говорит артист. В настоящее время учреждение возглавляет Ольга Герасимьюк, с которой у Поповича были хорошие отношения, однако там "руководствуются определенными указаниями".

Певец говорит, что у президента должен быть советник, который будет отстаивать интересы звезд. "Почему сейчас мы не слышим Аллы Кудлай, Лилии Сандулесы, Белоножков, Поповича? Кое-где что-то прозвучит, и то – за деньги. Некоторые мои коллеги так пробиваются. Я не собираюсь нести деньги никому", – говорит он.

Исполнитель признается – пенсия его и коллег составляет 5 тысяч гривен. Гость отметил, что звезда эстрады Василий Зинкевич получает аналогичную сумму, несмотря на Шевченковскую премию. "Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что на поесть уже не хватит", – рассказывает Попович, добавив, что правительство отталкивается от "ставки", которая была во времена СССР.

"Театральные народные артисты – едва составляют копейку к копейке. Я считаю, в первую очередь это из-за того, что у нас очень обесценилось звание Народного артиста, – объясняет звезда. – Знаете, однажды было даже такое, что Дмитрий Гнатюк мне позвонил и спрашивал, нет ли возможности выступить на моих концертах, потому что нечем даже за свет и газ заплатить".

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