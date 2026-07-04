Начало полномасштабной войны показало истинное лицо певицы Ани Лорак, которая когда-то была украинской звездой, а теперь развлекает россиян за кровавые рубли. Предательница решила полностью игнорировать геноцид родного народа, за что ее настигла карма. В "любимой" России исполнительница столкнулась с серьезными проблемами в карьере, более того, коллеги сомневаются в ее психическом здоровье.

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В своих социальных сетях предательница пытается показывать "идеальную" картинку своей жизни и мнимую любовь российских поклонников, но реальность кардинально иная. В стране-агрессоре начали массово отменять концерты Лорак, а причиной стала ее "неоднозначная позиция". Как жизнь "побила" певицу, читайте в материале OBOZ.UA.

Ани Лорак официально отказалась от украинского гражданства 9 июня 2025 года. Как сообщали российские медиа, тогда она получила паспорт РФ на свое настоящее имя – Каролина Куек. Что интересно, по данным блогера-сплетника Богдана Беспалова, на такой радикальный шаг повлияло не только желание окончательно укорениться в России, но и финансовая выгода. После получения российского гражданства предательнице придется платить значительно меньшие налоги.

Это событие сильно взбудоражило ярых Z-патриотов. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал, чтобы Лорак "на всю страну высказалась по поводу "СВО". С подобным запросом к предательнице неоднократно обращались и другие россияне, особенно на фоне своеобразного перформанса со стороны украинцев, которые благодарят ее за "помощь" воинам Вооруженных Сил Украины.

И все же Ани Лорак не стала обозначать свою политическую позицию, из-за чего ей пришлось столкнуться с сильным ударом. В начале лета 2026 года власти российских городов Хабаровска, Южно-Сахалинска и Владивостока один за другим отменили концерты "предательницы". В последнем населенном пункте прямо потребовали услышать отношение певицы к войне, чего не произошло.

Без работы Лорак осталась и весной. Ряд выступлений предательницы отменили, из-за чего она так разволновалась, что даже перешла на украинский язык. Во время беседы с журналистами певица заговорила о своих недоброжелателях и выпалила: "Говорят, что весна вызывает обострение психических заболеваний. Поэтому им нужно заниматься профилактикой". Тогда вместо слова "психических" она произнесла "психічіске" на украинский лад.

Однако отмена концертов – не единственная проблема, с которой столкнулась Лорак. Как рассказали члены команды артистки, после заключения брака с "африканским шаманом" Исааком Виджраку она сильно изменилась и любой разговор сводит к обсуждению "вибраций и потоков".

"Я знаю Каролину уже много лет. Она всегда была веселой, очень искренней. А сейчас начинаешь с ней разговаривать, а она как будто и не здесь. Взгляд какой-то затуманенный, отстраненный. Раньше во время гастролей мы могли обсуждать все на свете, а теперь она в любом разговоре заводит тему о вибрациях, потоках и прочем", – говорили люди из окружения предательницы.

Кстати, по данным российских медиа, Виджраку пытается "раскрутить" Лорак на недвижимость в Испании. Мужчина якобы устал от холода в РФ и постоянных поездок, поэтому хочет осесть за границей.

Но, несмотря на неудержимое желание стать звездой российского шоу-бизнеса, Лорак до конца не разрывает связи с Украиной. Как выяснил OBOZ.UA, на имя певицы зарегистрировано девять объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых сейчас составляет миллионы долларов. В собственности певицы находятся квартиры в жилом массиве Позняки, Park Avenue VIP и "царском" доме в Шевченковском районе столицы.

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