Ани Лорак получила паспорт РФ: российские журналисты назвали дату выдачи документа

Украинская певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и работает в России, официально стала гражданкой страны-агрессора. Документ был выдан на ее настоящее имя – Каролина Куек.

Видео дня

Как сообщило одно из российских пропагандистских агентств со ссылкой на источник в ее окружении, паспорт РФ артистка получила 9 июня 2025 года. По словам источника, Лорак не меняла личные данные и продолжает жить в России, где строит карьеру с начала российского вторжения в 2014 году.

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Его ей выдали 9 июня", – говорится в сообщении.

Еще в марте 2024 года стало известно, что певица подала документы на смену гражданства. По данным росмедиа, она обратилась с заявлением в соответствующие органы еще в феврале того же года. Тогда информация об этом появилась на фоне молчания певицы относительно войны и ее полного отказа от выступлений в Украине, которые она прекратила еще после 2014 года.

Сама Лорак официально не комментировала свое намерение сменить гражданство. Однако еще с 2022 года она не делала никаких публичных заявлений в поддержку Украины, избегала прямых упоминаний о войне и продолжала активно появляться на российских сценах, телеэфирах и светских мероприятиях.

Информация о получении российского паспорта появилась после того, как российские медиа начали активно распространять старые фотографии Лорак с украинскими военными, сделанные в 2014 году во время ее визита в госпиталь. Это вызвало возмущение среди российской аудитории и даже обвинения в "непатриотическом" поведении. Не исключено, что именно эта волна критики стала катализатором ее решения окончательно отречься от украинского гражданства, чтобы избежать давления и обвинений в нелояльности со стороны кремлевской аудитории.

Интересно, что еще в 2016 году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагал помощь Лорак в получении российского гражданства. Тогда представитель артистки публично заявила, что певица не имеет такого намерения. Однако за девять лет обстоятельства кардинально изменились.

Каролина Куек родилась в городе Кицмань на Буковине. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. В течение 2000-х ее карьера в Украине была чрезвычайно успешной, она неоднократно представляла страну на международной сцене. Однако после начала войны на Донбассе в 2014 году Лорак переехала в Москву, где начала строить новую сценическую карьеру. Она получила ряд российских наград, среди которых "Золотой граммофон" и премия "Песня года".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий раскрыл главную черту характера Ани Лорак, из-за которой она продалась России. С началом войны 2014 года она постепенно потеряла расположение украинской публики из-за отсутствия четкой позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!