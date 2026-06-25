Сбежал от мобилизации в России, но оказался в дураках: как запрещенный в Украине Галустян расплачивается за поддержку Путина

Российский шоумен армянского происхождения Михаил Галустян, который годами строил карьеру на юморе, похоже, сам стал героем трагикомической истории. Давний сторонник диктатора Владимира Путина, участник пропагандистских кампаний Кремля и фигурант санкционных списков Украины, Канады и ЕС, теперь переживает тяжелый период в жизни не только из-за своей политической позиции, но и из-за ряда личных и финансовых неудач.

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Галустян, который в свое время активно поддерживал Путина во время президентских кампаний, входил в общественное движение Putin Team и сотрудничал с военно-патриотической организацией "Юнармия", долгое время демонстрировал абсолютную лояльность российской власти. OBOZ.UA расскажет, как он сейчас живет.

Он неоднократно посещал оккупированный Крым, участвовал в пропагандистских мероприятиях и даже попал в базу "Миротворец".

Когда в 2023 году артист неожиданно получил гражданство Армении, в российском обществе сразу заподозрили неладное. Многие решили, что комик готовит себе запасной аэродром на случай мобилизации или новых потрясений в России.

Реакция оказалась настолько бурной, что Галустяну пришлось буквально оправдываться перед собственной аудиторией. "Я люблю Россию и никуда отсюда не сбегаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя родина, и точка", – поспешил заверить он возмущенных соотечественников.

Ирония ситуации заключается в том, что даже многолетняя поддержка Кремля не спасла шоумена от подозрений со стороны наиболее патриотически настроенных россиян. Стоило только получить второй паспорт, как часть публики сразу увидела в этом попытку бегства.

А уже в 2025 году Галустяна ждала новая неприятность. Совет Европейского Союза ввел против него персональные санкции. В Брюсселе прямо указали, что артист является давним сторонником политики Путина и использует свою популярность для распространения кремлевских нарративов.

В результате шоумену были заморожены активы в ЕС, введен запрет на въезд в страны Союза и ограничения на финансовые операции.

Сам Галустян назвал решение европейских чиновников странным и заявил, что деятели культуры якобы "приносят людям радость". Правда, в ЕС решили иначе: участие в военно-патриотических структурах и поддержка агрессивной политики Кремля – это уже больше, чем просто шутки со сцены.

На этом проблемы не закончились. В апреле 2026 года стало известно, что кинокомпания "Фреш-Фильм", связанная с Галустяном, стала жертвой мошеннической схемы. По данным российских медиа, мошенники якобы связались с руководством студии, представились учредителем компании и убедили перечислить более миллиона рублей на посторонние счета.

К этому добавились и личные проблемы: в 2025 году Галустян объявил о разводе после 18 лет брака. Пара воспитывала двух дочерей, а в российских медиа появились слухи о новом романе артиста.

Параллельно стало известно и о фактическом прекращении тесного сотрудничества с многолетним сценическим партнером Сергеем Светлаковым, с которым он работал над шоу "Наша Russia" и в КВН.

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