В окружении предательницы Ани Лорак забили тревогу из-за ее психического состояния и назвали виновного

Люди из близкого окружения певицы-предательницы Ани Лорак не на шутку взволнованы из-за ее психического состояния. По словам членов команды артистки, раньше она была веселой и могла поддержать любой разговор, а теперь каждую коммуникацию сводит к обсуждению "вибраций и потоков". Такие изменения в поведении запроданки инсайдеры связывают с ее новым мужем – тренером по йоге и "африканским шаманом" Исааком Виджраку.

В команде Лорак опасаются, что это "просветление" может негативно повлиять на ее карьеру и, соответственно, оставить их без работы. О проблемах с психическим состоянием певицы ее близкое окружение рассказало в комментарии одному из российских пабликов.

"Я знаю Каролину уже много лет. Она всегда была веселой, очень искренней. А сейчас ты начинаешь с ней разговаривать, а она как будто и не здесь. Взгляд какой-то затуманенный, отстраненный. Раньше на гастролях мы могли обсудить все на свете, а теперь она в любом разговоре заводит тему про вибрации, потоки и прочее", – сказал один из членов команды предательницы.

В окружении Ани Лорак не сомневаются, что она изменилась из-за влияния Исаака Виджраку. По их словам, певица всегда говорит, что в конце концов нашла "любовь и свет", однако со стороны это выглядит так, будто ее "проработали".

Напомним, что Ани Лорак и Исаак Виджраку расписались в сентябре 2023 года, а свадьбу решили сыграть 14 февраля 2025-го на Мальдивах. Пара устроила интимную церемонию без роскошных банкетов и толп гостей. Рядом с ними были только брат и ребенок Виджрака. Что интересно, дочь Лорак на мероприятии отсутствовала, ведь тогда имела уроки в школе.

Известно, что Исаак Виджраку – испанец, который занимается йогой, массажными практиками и сам называет себя "африканским шаманом". От предыдущих отношений он имеет двоих детей и поддерживает хорошие отношения с бывшей.

Кстати, хотя Лорак и часто рассказывает о любви к мужу, решила не брать его фамилию.

