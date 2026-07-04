Я в шоке и возмущена материалами, которые стали известны в ходе рассмотрения ходатайства Тищенко о применении меры пресечения. Он хотел крышевать "бизнес" владельцев "Химпрома", связанный с колл-центрами, — наркокартель, происходящий из РФ.

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Итак, из материалов следствия:

Чьи интересы хотел защищать Тищенко?

Далее текст на языке оригинала

Наркосиндикат "Хімпром", який з 2014 за координації спецслужб рф розгордає діяльність в Україні та його керівника - "Мексиканця" Єгора Левченко (він же має паспорти як Буркін, Єрмолаєв, Сачіанов.

Процитую матеріал Слідство.Інфо: ""Хімпрому" закидають торгівлю так званими "солями", а також управління кол-центрами, які займаються фінансовим шахрайством (виманюють у людей номери карток та секретні коди, щоб списувати кошти). Одними з ключових "споживачів" називають військових."

Що пропонував Тищенко?

Невтручання в "економічні інтереси" Левченка та сприяння їм. Тобто дискредитиація інших колцентрів, висвітлення та втручання в діяльність окремих колцентрів в інтересах власника Хімпрому.

Скільки грошей за це хотів?

1 мільйон євро одноразово (називав "бальшой", "рубль", "константа"), по 50 тис євро (називав євро "євреї", тисячі - "мінути") для підтримання дружніх стосунків, чи по 25 тис євро за окремі дії.

В цілому намагався підняти вартість своїх послуг, і як мені здається просто настільки вже цим задовбав наркокартель, що його і злили. Як то кажуть в таких кругах "жадность фраєра згубила".

Якими методами планував діяти Тищенко?

1) через використання повноважень нардепа - "він мав переконання, що контроль над діяльністю ТСК (парламентської тимчасової слідчої комісії по колцентарм) дасть йому можливість і спрямовувати дії членів ТСК на розслідування окремих колцентрів та невтручання в інші колцентри, за що мав отримувати неправомірну вигоду"

2) планував створити свій ДФТГ - батальйон, який допоможе віджимати інші колцентри;

3) залучав представників правоохоронних органів до своїх дій - щоб тисли та розслідували конкретні колцентри, а не його підопічні наркокартелевські.

В цілому хвалився, що може припинити діяльність будь-якого колцентру. А ще прокурор наголосив, що Тищенко має широкі звʼязки з колишнім головою ОП Єрмаком. Це так, для роздумів.

Огидні нюанси легалізації коштів

Зокрема використовували благодійний фонд Тищенка. Як вам таке: купляли машини по 60к, їх треба було "отфоткать так, щоб виглядали на 100к" і 40к виводили собі.

Це те що відбувалось в реальності, коли всюди майорили заголовки "Алла Барановська (дружина Тищенка) зібрала на благодійних вечерях Charity dinners 22 мільйони гривень для ЗСУ".

Я думаю, це судове засідання варто подивитись всім, аби краще зрозуміти що відбувається з депутатами, правоохоронцями, тимчасовими слідчими комісіями, колцентрами, наркотрафіком та і взагалі.