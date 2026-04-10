Случайно перешла на украинский: Ани Лорак на нервах из-за отмены концертов в РФ наговорила лишнего о россиянах

Карьера певицы-предательницы Ани Лорак в России получила серьезный удар, ведь россияне активно требуют отмены ее концертов из-за якобы украинского паспорта. Во время одного из публичных мероприятий нервная исполнительница прокомментировала эту ситуацию, однако нарвалась только на больший хейт, ведь заявила, что у людей, которые препятствуют ее выступлениям, есть проблемы с психическим здоровьем.

Более того, запроданка порекомендовала своим недоброжелателям "делать профилактику", чтобы изменить позицию. Ролик с соответствующим заявлением артистки распространили пропагандистские медиа.

"Знаете, всегда найдутся такие люди... Говорят, что весна вызывает обострение психических заболеваний, поэтому им надо делать профилактику", – выдала предательница.

Иронично, что на нервах Ани Лорак даже неожиданно вспомнила соловьиный. Критикуя россиян, вместо слова "психических" она произнесла "психічіске" на украинский манер.

После такого высказывания имидж Лорак в стране-агрессоре, похоже, еще сильнее ухудшился. Россияне, не подбирая слов, разнесли в комментариях под видео не только заявление певицы, но и ее внешность:

"Это тебе, коза ты перетянутая, штопанная да зашпаклёванная, пора профилактику делать. Отправляйся на родину нэньку, да там советы раздавай, певица ты наша".

"Сидела бы себе и не отсвечивала, а она еще и рот открывает".

"Шершни покусали? Что с лицом?"

Заметим, что на днях Ани Лорак объявила о гастролях по России. Организаторы концертов обещают аудитории "грандиозное событие года", однако даже такое пафосное название не привлекает слушателей. Более того, немало жителей Иркутска даже требуют отменить выступление запроданки, запланированное на 1 июня. Кстати, концерт Лорак в этом городе был сорван и в прошлом году.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети разоблачили неприятную правду о концертах путинистки Ларисы Долиной в России.

