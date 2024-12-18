Определилась тройка лидеров в голосовании за жюри Нацотбора на Евровидение 2025

Накануне в приложении "Дія" появилось голосование за жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025. Украинцы смогут проголосовать за выбранную кандидатуру до 23 декабря. Несмотря на то, что опрос длится всего двое суток, отечественные еврофаны, похоже, выбрали своих фаворитов.

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Всего в список вошли 10 известных имен, однако только трое войдут в состав жюри Нацотбора, который состоится 8 февраля 2025 года. Среди них участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк, экспродюсер шоу Дмитрий Шуров, певица Джамала, лидер группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин, фронтмен KALUSH Олег Псюк, телерадиоведущая Анна Свиридова, лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, режиссер Катя Царик и певец Саша Чемеров.

На момент написания новости в "Дії" уже можно увидеть лидеров голосования:

Первое место – Сергей Танчинец (22420 голосов – 25,37%);

Второе место – Джамала (21624 голос – 24,47%);

Третье место – Екатерина Павленко (15716 голосов – 17,79%).

Стоит отметить, что выбор украинцев напоминает жюри Нацотбора 2024 – тогда представителей Украины на Евровидение выбирали Сергей Танчинец, Джамала и Андрей Данилко. Однако артист, известный по образу Верки Сердючки, отказался занять судейское кресло. Ранее в сети предполагали, что звезду не пригласили в жюри Национального отбора 2025 из-за кенселлинга за русскоязычные песни. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в сети высмеяли дизайн Евровидения 2025 из-за "отвратительного" шрифта. Что с ним не так – читайте здесь.

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