Видео дня
В Дії стартовал опрос за жюри Нацотбора на Евровидение 2025
Суспільне Мовлення объявило претендентов на роль жюри Нацотбора на Евровидение 2025. Выбирать судей могут украинцы в приложении Дія с 16 по 23 декабря. В состав жюри войдет традиционно три кандидата, которые 8 февраля определят представителя Украины на песенном конкурсе.
Принять участие в опросе в Дії смогут все желающие от 14 лет. Об этом сообщили на сайте Суспільного.
За кого украинцы могут проголосовать:
- Андрей Гуцуляк (саундпродюсер и участник группы TVORCHI, представлявшей Украину на Евровидении 2023).
- Дмитрий Шуров (лидер группы "Ріаnобой", автор песен, пианист, кинокомпозитор, продюсер).
- Джамала (певица и победительница Евровидения 2016).
- Дмитрий Зезюлин (лидер группы LATEXFAUNA и автор песен).
- Екатерина Павленко (композитор, автор песен и вокалистка группы Go_A, которая получила пятое место на Евровидении 2021).
- Олег Псюк (певец и лидер групп KALUSH и Kalush Orchestra, победивший на Евровидении 2022).
- Анна Свиридова (телерадиоведущая, программный директор радио "Пятница").
- Сергей Танчинец (музыкант, продюсер и лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ).
- Катя Царик (режиссер-постановщик музыкальных премий и шоу, сценарист, клипмейкер).
- Саша Чемеров (певец, сонграйтер, продюсер).
Чтобы проголосовать за своего кандидата, нужно:
- Открыть приложение Дія.
- Выбрать раздел "Сервіси".
- Выбрать раздел "Опитування".
- Отдать свой голос за желаемого кандидата.
Ранее OBOZ.UA писал, какие 20 артистов вошли в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. Среди списка конкурентов как известные, так и малоизвестные имена.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!