В Дії стартовал опрос за жюри Нацотбора на Евровидение 2025

Суспільне Мовлення объявило претендентов на роль жюри Нацотбора на Евровидение 2025. Выбирать судей могут украинцы в приложении Дія с 16 по 23 декабря. В состав жюри войдет традиционно три кандидата, которые 8 февраля определят представителя Украины на песенном конкурсе.

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Принять участие в опросе в Дії смогут все желающие от 14 лет. Об этом сообщили на сайте Суспільного.

За кого украинцы могут проголосовать:

Андрей Гуцуляк (саундпродюсер и участник группы TVORCHI, представлявшей Украину на Евровидении 2023).

Дмитрий Шуров (лидер группы "Ріаnобой", автор песен, пианист, кинокомпозитор, продюсер).

Джамала (певица и победительница Евровидения 2016).

Дмитрий Зезюлин (лидер группы LATEXFAUNA и автор песен).

Екатерина Павленко (композитор, автор песен и вокалистка группы Go_A, которая получила пятое место на Евровидении 2021).

Олег Псюк (певец и лидер групп KALUSH и Kalush Orchestra, победивший на Евровидении 2022).

Анна Свиридова (телерадиоведущая, программный директор радио "Пятница").

Сергей Танчинец (музыкант, продюсер и лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ).

Катя Царик (режиссер-постановщик музыкальных премий и шоу, сценарист, клипмейкер).

Саша Чемеров (певец, сонграйтер, продюсер).

Чтобы проголосовать за своего кандидата, нужно:

Открыть приложение Дія. Выбрать раздел "Сервіси". Выбрать раздел "Опитування". Отдать свой голос за желаемого кандидата.

Ранее OBOZ.UA писал, какие 20 артистов вошли в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. Среди списка конкурентов как известные, так и малоизвестные имена.

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