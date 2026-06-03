Они выбрали естественное старение: как вблизи выглядят звезды Голливуда, отказавшиеся от ботокса

В современном мире, где молодость часто считают главным символом успеха и привлекательности, а индустрия красоты ежегодно предлагает новые методы борьбы с возрастными изменениями, все больше знаменитостей начинают переосмысливать отношение к собственной внешности. Если еще несколько лет назад ботокс, филлеры и другие косметические процедуры были почти обязательной частью жизни многих голливудских звезд, то сегодня среди селебрити набирает популярность другой тренд – естественное старение.

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Многие известные актрисы и модели открыто заявляют, что больше не стремятся выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Они отказываются от инъекций красоты, не скрывают морщин и не боятся демонстрировать настоящую внешность без ретуши и фильтров. OBOZ.UA расскажет о звездах, которые открыто отмежевываются от косметических вмешательств.

Шэрон Стоун

Звезда культового фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун неоднократно признавалась, что больше не пользуется ботоксом. 68-летняя актриса рассказывала, что после перенесенного инсульта и кровоизлияния в мозг ей пришлось пройти сложный период восстановления, во время которого применялись инъекции для коррекции лица.

По словам Стоун, со временем ботокс перестал быть для нее косметической процедурой и превратился в неприятную необходимость. Именно поэтому она решила отказаться от таких вмешательств. Более того, актриса вспоминала, что один из ее романов завершился после того, как она заявила младшему бойфренду, что не планирует делать уколы красоты.

Памела Андерсон

58-летняя Памела Андерсон много лет ассоциировалась со статусом секс-символа Голливуда. В начале карьеры она часто экспериментировала с внешностью, увеличивала грудь и использовала филлеры для губ.

Однако после 50 лет актриса кардинально пересмотрела свое отношение к красоте. Она отказалась от чрезмерных косметических процедур, растворила филлеры и вернулась к более естественному образу.

В последние годы Памела все чаще появляется на красных дорожках без макияжа, чем вызывает восхищение поклонников. Звезда отмечает, что комфорт в собственном теле для нее важнее соответствия голливудским стандартам.

Джулия Робертс

58-летняя обладательница премии "Оскар" Джулия Робертс уже много лет остается сторонницей естественного старения. Еще в 2010 году актриса объяснила, почему не хочет использовать ботокс. По ее словам, она хочет, чтобы ее дети могли видеть настоящие эмоции на ее лице – радость, грусть, удивление или злость.

"Ваше лицо рассказывает историю, и это не должен быть рассказ о посещении врача", – заявляла Робертс.

Актриса также убеждена, что современное общество слишком зациклено на внешности и часто не дает женщинам возможности принять естественный процесс старения.

Брук Шилдс

Актриса и модель Брук Шилдс не скрывает, что положительно относится к косметологии, если процедуры помогают человеку чувствовать себя увереннее. В то же время она признается, что сама осторожно относится к ботоксу.

По словам 61-летней знаменитости, после инъекций она чувствовала, что перестает быть похожей на себя.

"Я не хочу гоняться за молодостью. Я хочу жить настоящим", – подчеркивает Шилдс.

Синди Кроуфорд

Легендарная 60-летняя супермодель Синди Кроуфорд также отказалась от регулярных инъекций ботокса. Она признавала, что в свое время пробовала процедуру, но быстро поняла, что не хочет рисковать естественной мимикой и чертами лица.

Кроуфорд неоднократно говорила, что настоящая красота начинается с уверенности в себе. По словам модели, с возрастом она научилась принимать изменения внешности и больше заботиться о здоровье кожи, чем о попытках остановить время.

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