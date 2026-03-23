Секс-символ 90-х и звезда Playboy полностью перекроила лицо и поразила помолодевшим видом. Фото до и после

Американская актриса и бывшая модель Playboy Дениз Ричардс показала результаты масштабного омоложения после пластической операции. Звезда, которую в 90-х считали одной из секс-символов Голливуда, решилась на хирургическое вмешательство в 55 лет.

Видео дня

Фотографии "до" и "после" обнародовал в Instagram ее пластический хирург из Беверли-Хиллз Бен Талей. На снимках заметно, что у Ричардс значительно подтянулась линия челюсти, поднялись брови, а кожа лица стала более гладкой и ровной.

По словам врача, актрисе провели сразу несколько процедур: подтяжку лица, подтяжку височной зоны, верхнюю блефаропластику, лифтинг губ, а также пересадку жира. В подписи к публикации Талей назвал Ричардс "одной из самых прекрасных людей" и поблагодарил ее за открытость в отношении изменений во внешности.

Сама актриса ранее признавалась, что долго колебалась перед операцией и испытывала сильный страх. В интервью Allure она говорила, что "ужасно боялась" ложиться под нож, однако в конце концов решилась на процедуру, чтобы вернуть более молодой вид.

Кроме этого, Ричардс сообщила, что незадолго до подтяжки лица перенесла еще одну операцию – на грудь. Восстановление после хирургического вмешательства совпало с непростым периодом в ее жизни: уже через десять дней после операции она начала переживать развод с мужем Аароном Фиперсом, с которым разошлась в июле 2025 года.

Актриса также утверждает, что именно ее бывший муж преждевременно рассказал о пластической операции публично. По ее словам, информация появилась до того, как она была готова говорить об этом открыто.

Справка. Дениз Ричардс – американская актриса, известная по фильмам "Звездный десант", "Дикие штучки" и ленте о Джеймсе Бонде "И целого мира мало". В 90-х она получила статус секс-символа, а также позировала для журнала Playboy.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!