Ни грамма косметики: 5 знаменитостей, которые не боятся выходить на красную дорожку без макияжа. Фото

Тренды заметно меняются. Если раньше для того, чтобы выделиться на красной дорожке, звезде нужно было одеться в эпатажные вещи и сделать чудаковатый макияж, то сейчас наоборот – надо выйти на публику в максимально лаконичном образе и практически (или совсем) без косметики на лице. На второй вариант решаются лишь единицы. Почему? Ибо приходится перед толпой и тысячами камер показывать себя настоящими, без масок. Самые смелые своим примером подталкивают других к переосмыслению восприятия натуральной красоты.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку знаменитостей, которые дефилировали на красной дорожке без макияжа. Взгляните на их фото. Возможно, они вдохновят вас как можно чаще оставлять косметичку дома – и уверенно выходить на улицу такими, как есть.

1. Памела Андерсон (57 лет)

Канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в начале карьеры часто экспериментировала над своей внешностью. К примеру, систематически накачивала губы филлерами и неоднократно увеличивала грудь. Так получила звание "секс-символа Голливуда". Только с возрастом (в 52 года) она переосмыслила отношение к себе. Растворила филеры и вернула бюсту естественные формы... Теперь не боится появляться на светских мероприятиях без макияжа и в элегантных (а не в пошлых, как ее привыкли видеть) нарядах.

2. Эшли Грэм (37 лет)

Американская plus-size-модель Эшли Грэм является поклонницей движения за бодипозитив. В публичных выступлениях она часто говорит о важности заботливого отношения к собственному телу, о самоценности, в частности о формировании любви к собственной красоте. А чтобы подтвердить приверженность этим принципам, на красные дорожки приходит без макияжа (или с минимумом косметики) и в силуэтных нарядах, которые очерчивают пышные формы.

3. Алиша Киз (43 года)

Американская певица, пианистка, поэтесса и композитор Алиша Киз – еще одна знаменитость, которая отдает предпочтение натуральной красоте. На своей Instagram-странице она не боится публиковать фотографии без макияжа. Кроме того, уверенно чувствует себя без косметики на светских вечеринках и во время съемок клипов (например, в песне Blended Family). Так она доказывает, что быть красивой и интересной для общества личностью можно без "килограммов" тонального крема, теней и помады.

4. Аманда Сейфрид (38 лет)

Как часто вы видели американскую актрису, певицу и композитора Аманду Сейфрид с насыщенным макияжем. Наверно, никогда. Максимум, который она себе позволяет – маленькие стрелочки на веках или красная помада на губах. Как в непубличной жизни, так и в кино или на красных дорожках эта звезда появляется со сдержанным макияжем. Прекрасное решение! Благодаря этому кожа не страдает от большого количества косметики – и сохраняет свежий и ухоженный вид.

5. Фрэнсис Макдорманд (67 лет)

Американская актриса и продюсер Фрэнсис Макдорманд имеет настолько мощные харизму и шарм, что только самые внимательные заметят интересную особенность: она с начала своей карьеры и до сих пор появляется на публике без косметики. Чтобы сделать внешность выразительной, звезда надевает яркие вещи, которые органично и мягко подчеркивают ее натуральную красоту.

Ранее OBOZ.UA писал о звездах с генетическими мутациями (заячья губа, два больших пальца на одной руке и не только). Они избавились от комплексов относительно собственной внешности и давно не ищут признания своей привлекательности в глазах других.

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