Ольга Сумская похвасталась фото с двумя самыми известными 'холостяками' Украины

Украинская актриса Ольга Сумская засветилась в компании двух самых популярных участников "Холостяка", которые стали звездами романтичного реалити-шоу после начала полномасштабной войны. Знаменитость попозировала на камеру с коллегой по цеху Тарасом Цымбалюком и общественным деятелем Александром "Тереном" Будько.

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Соответствующей фотографией она похвасталась на личной странице в Instagram. Публикацию актриса коротко подписала: "Поймала двух "холостяков".

Ольга Сумская предстала перед камерой в трендовом образе. Заслуженная артистка Украины скомбинировала oversize джинсы с белой футболкой и бежевым пиджаком. Из аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

Со своей стороны, Тарас Цымбалюк нарядился в деловой костюм нежно-фиолетового цвета, который соединил с контрастной черной рубашкой. А вот Александр "Терен" предпочел более повседневный стиль. Ветеран российско-украинской войны надел бордовые шорты, рубашку в тон и темную футболку.

Такое трио вызвало довольно бурную реакцию у подписчиков Ольги Сумской, поэтому они оставили немало положительных комментариев:

"Наша прекрасная Олечка, как цветочек между такими мужественными мужчинами".

"Вау".

"Молодец!"

Напомним, что Александр Будько стал главным героем 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк". После первой церемонии роз за сердце общественного деятеля боролись 13 девушек, однако в финале желанное кольцо получила лишь одна красавица – волонтер Инна Белень. После завершения проекта они отметили, что начали строить отношения, но уже через месяц официально подтвердили расставание. Сейчас Белень закрутила роман с новым мужчиной, личность которого не спешит рассекречивать.

А вот за сердце Тараса Цымбалюка девушки будут бороться в 14-м сезоне "Холостяка". Кстати, съемки проекта уже начались, а телеканал СТБ даже показал кадры с первой вечеринки. На них актер предстал перед камерой в деловом костюме, который понравился далеко не всем пользователям сети, поэтому некоторые сравнивали звезду с официантом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цымбалюк откровенно признался, боится ли участвовать в "Холостяке 14".

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