Появились первые фото со съемок 'Холостяка 14': как выглядел Тарас Цимбалюк и почему его сравнивали с официантом

Романтическое реалити-шоу "Холостяк" возвращается на экраны с 14 сезоном, и на этот раз главным героем стал популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Телеканал СТБ обнародовал первые официальные фото со съемочной площадки – кадры с первой вечеринки, которая традиционно открывает сезон.

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Фото появились в Instagram. Внешний вид нового "Холостяка", атмосфера встречи и реакция зрителей сразу стали предметом горячих обсуждений в сети.

30 часов под прожекторами

"Первая вечеринка Холостяка – всегда волнительный момент для нас", – подписала команда проекта подборку фото. Именно это событие стало символическим стартом новой романтической истории, которая развернется на глазах у миллионов зрителей.

Съемки длились 30 часов непрерывно – это рекордный показатель для проекта. В течение этого времени участницы одна за другой прибывали к локации, знакомились с "холостяком", дарили подарки, проявляли эмоции и боролись за внимание главного героя.

На фото видно, что атмосфера вечеринки была выдержана в классическом романтическом стиле: красные шторы, хрустальная люстра, цветы, свечи и подарки на столах. Сам Тарас Цимбалюк предстал перед зрителями в белом пиджаке, классической рубашке, черной бабочке и темных брюках. Его образ выглядел элегантным и сдержанным – именно такого, который ожидается от главного героя романтического шоу. Однако реакция публики была не однозначной.

Часть пользователей соцсетей отреагировала достаточно критично на внешний вид актера. На официальной странице шоу появились сравнения Цимбалюка с официантом:

"Почему одет как официант?".

"Образ для Тараса подобран не удачно, белый цвет не его".

"А можно было холостяка не одевать сверху? Просто белое не всем идет".

Кто такой Тарас Цимбалюк и что ждет зрителей

Тарас Цимбалюк – украинский актер театра и кино, известный по ролям в таких сериалах как "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и "Кофе с кардамоном". В 2022 году стало известно, что он развелся со своей женой, а уже в 2024-м согласился стать главным героем "Холостяка", где, по его словам, ищет искреннюю любовь и настоящую близость.

Ранее OBOZ.UA сообщает, что шоу обещает быть особенным не только из-за нового героя. По слухам, Тарас Цимбалюк получит гонорар в размере 1 000 000 гривен, а инсайдеры уже назвали вероятную победительницу — актрису Елену Светлицкую, хотя официального подтверждения этому нет.

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