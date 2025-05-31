Тарас Цымбалюк откровенно признался, боится ли участвовать в 'Холостяке 14': ему ответил Григорий Решетник

Украинский актер и секс-символ отечественного кино Тарас Цымбалюк, который стал новым героем 14-го сезона романтического реалити "Холостяк", поделился своими эмоциями относительно участия в проекте. По словам 35-летней знаменитости, шоу станет важным этапом в его жизни, что вызывает определенное опасение, ведь ему придется открыть часть своей души для большой аудитории.

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Свои мысли звезда сериала "Спіймати Кайдаша" высказал на личной странице в Instagram. Он добавил, что более подробно обо всех переживаниях и чувствах расскажет перед началом съемочного процесса.

"Конечно, не без мыслей о шоу "Холостяк". Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так, чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну – не было еще. Знаете, ссыкотно немного, что же скрывать", – написал актер.

Поддержать нового героя романтического реалити решил его бессменный ведущий Григорий Решетник. Под откровенным постом Цымбалюка он коротко написал: "Тарас, я буду рядом. Прорвемся".

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, на Instagram-странице "Холостяка" появился анонс нового сезона романтического реалити, из которого стало известно, что на этот раз красавицы будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. Как признавался актер, проект станет для него кардинально новым форматом на отечественном телевидении.

Интересно, что еще задолго до старта 14-го сезона шоу, в сеть уже начали "сливать" интересную информацию из закулисья. Так, например, по данным инсайдеров из технического отдела "Холостяка", Цымбалюк якобы получит гонорар в размере 1 000 000 гривен. Это, кстати, одна из самых больших сумм заработка главных героев украинской версии реалити-шоу. Кроме того время источники сообщили блогеру Богдану Беспалову, что среди участниц вероятно будет актриса Елена Светлицкая, которая и станет победительницей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса, которую называют "тайной девушкой" Цымбалюка, впервые отреагировала на его участие в "Холостяке" и объяснила, откуда взялись слухи.

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