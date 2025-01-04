Стало известно, сохранили ли отношения Александр 'Терен' и Инна Белень после завершения 'Холостяка'

В конце 2024 года состоялся финал 13 сезона самого романтического шоу страны "Холостяк", где главный герой проекта, ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько сделал судьбоносный выбор. ею отношения. Общественный деятель подарил волонтеру из Харькова Инне Белень желанное кольцо и признался, что хочет построить с ней отношения.

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В течение определенного времени защитник и победительница реалити никак не комментировали, удалось ли им остаться вместе. Однако 3 января на телеканале СТБ вышло пост-шоу "Холостяка" где пара призналась: между ними разгорелся настоящий роман.

Александр Будько и Инна Белень поделились, что чувствовали себя очень необычно, когда проводили время вместе после завершения проекта. Рядом с ними больше не было большой команды, а операторы не снимали все важные моменты.

"Было очень необычно. Мы идем и нет камер. Во время первого свидания я думала: "Так, нам надо быть незаметными." А Саша приехал на байке, я была одета как рокерша. Мы сидели на улице, а я понимала, что-то пошло не по плану", – вспомнила волонтер.

Влюбленные признались, что они уже даже пытались жить вместе, однако из-за разных графиков и желания сохранить определенную приватность, им это не удалось. Поэтому сейчас "Терен" с избранницей живут в разных квартирах, но стараются проводить как можно больше свободного времени вместе.

После завершения "Холостяка" жизнь ветерана и волонтера изменилась не только из-за начала отношений, но и потому, что у них появилось гораздо больше работы.

"Саша всегда поддерживает все мои идеи. У нас в отношениях два "газа". Если скоро мы станем продюсерами какого-то фильма или откроем благотворительный фонд, можно не удивляться. Гордость иметь такого мужчину рядом", – поделилась Инна Белень.

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