'Как официант': первое фото Тараса Цымбалюка в роли 'холостяка' разделило сеть

Телеканал СТБ начал съемки 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. Команда проекта обнародовала фотографию знаменитости, где он позировал на камеру в костюме, в который, вероятно, будет одет во время первой встречи с красавицами. Кадр с артистом в роли "холостяка" наделал большого шума в сети, однако мнения пользователей заметно разделились.

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Кто-то отнюдь не оценил внешний вид звезды, а другие пользователи сети отметили, что с нетерпением ждут новый сезон романтического проекта. Соответствующий пост появился на официальной странице телеканала в Instagram.

На опубликованных кадрах Тарас Цымбалюк предстал перед камерой в сдержанном аутфите, где стилисты "Холостяка" скомбинировали черные брюки, белую рубашку и пиджак. Такое решение модных экспертов шоу пришлось по душе далеко не всем пользователям сети, о чем они активно начали писать в комментариях. Высказались юзеры и о "неуместности" реалити в наше сложное время:

"Почему одет как официант?"

"Образ для Тараса подобран не удачно, белый цвет не его".

"А можно было холостяка не одевать сверху? Просто белое не всем идет".

"Зачем это шоу, некуда деньги девать? Направьте те средства на ВСУ, на благотворительность, в конце концов на детские дома. Не понимаю для чего вся эта публика, в стране война, а холостяк был женат и еще женится. У него, я думаю, проблем нет с девушками".

"Кто ждет этот проект? Кому сейчас нужно это шоу? Украинцы, страна захлебывается в крови".

Однако негативные эмоции новость о старте съемочного процесса 14-го сезона "Холостяка" вызвала далеко не у всех. Многие поклонники шоу признались, что уже считают дни до начала выхода новых эпизодов:

"Ну наконец-то".

"Это будет интересно".

"Так, ну что? Достаем календарь и отмечаем каждый день до начала".

"Класс. Уже хочу посмотреть".

Напомним: 18 апреля на Instagram-странице "Холостяка" появился анонс нового сезона шоу, из которого стало известно, что главным героем станет Тарас Цымбалюк. По словам актера, реалити будет для него кардинально новым форматом на украинском телевидении.

Еще задолго до выхода проекта на телеэкраны, в сеть начали "сливать" интересные подробности из закулисья. Инсайдеры раскрыли, что за участие в "Холостяке" Цимбалюк якобы получит гонорар в размере 1 000 000 гривен. А вероятной победительницей назвали актрису Елену Светлицкую.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цымбалюк откровенно признался, боится ли участвовать в "Холостяке 14".

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