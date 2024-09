О чем песня победителя Нацотбора на Детское Евровидение 2024. Текст и видео выступления

В воскресенье, 22 сентября, вечером стало известно о победителе Нацотбора песенного конкурса Детское Евровидение 2024 и песне, с которой он будет представлять Украину в столице Испании – Мадриде. По результатам зрительского и судейского голосований больше всего баллов получил Артем Котенко с треком "Дім".

О чем идет речь в песне и ее текст – в материале OBOZ.UA. Вокалист исполнил мощный двуязычный трек, написанный на английском и украинском языках, о том, как россияне отбирают дома и родные города. Более того, юноше как никому известно, как это, ведь подросток до сих пор проживает в многострадальной Ахтырке Сумской области. Он рассказал во время эфира шоу, что уезжать откуда не собирается.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию Нацотбора на Детское Евровидение 2024.

Текст песни "Дім"

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now

Розкажи мені, чи бачиш кольорові сни

Розкажи, про що болить твоє серце

Довго я чекав, щоб сказати на весь світ

Я готовий боротись за тебе, поки чую свій

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

З неба дощем, з неба, з неба дощем

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

Інколи ми розбиваємось вщент

Інколи ми розбиваємось

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now, hear me now

Hear me now

Дім – це там, де розправляєш крила

Де твоїх мрій зростає віра

Дім – де можеш бути ти собою

Тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою

Дім – де, вірю, світло пробʼється

Твій голос почують, музику твого серця

Дім – де не самотній ніколи

Дім, там, де завжди дихає воля

Дихає воля, там, де дихає воля

Hear me now

Что известно о победителе Нацотбора на Детское Евровидение 2024

Победитель Нацотбора на Евровидение 2024 12-летний Артем Котенко родом из многострадальной Ахтырки Сумской области. Он выступил с песней "Дім" о том, как россияне отбирают у украинцев их дома и родные города, и одержал победу на шоу. Сам вокалист наотрез отказался покидать прифронтовую Ахтырку.

Артем Котенко связал жизнь с музыкой еще в 3 года, а в 5 начал профессионально заниматься вокалом. Он уже победил на "Черноморских Играх" в 2021 году. Это не первая попытка юноши покорить Евровидение – в 2023 году он вошел в лонг-лист Национального отбора.

Его мечта – прославиться на весь мир и показать фанатам, какие, как говорит парень, таланты живут в Украине.

Жюри, в состав которого входили певица ROXOLANA, саунд-продюсер TVORCHI Андрей Гуцуляк и член жюри Нацотбора на Евровидение-2020 Виталий Дроздов, отдали юноше 5 баллов, а зрители – 6 баллов. В сумме 11 баллов вывели Артема Котенка на первое место в турнирной таблице вместе с соперницей Златой Иванив, исполнявшей песню "Намисто". Однако по результатам голосования зрителей именно юноша одержал победу.

Что известно о Детском Евровидении 2024

По правилам шоу 15 детей-участников лонглиста должны были принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там они могли улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате сданных экзаменов и соревнований в финал попало только 6 участников.

После их объявления подготовкой выступлений занималась певица Светлана Тарабарова и продюсер Евгений Триплов (оба готовили авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечал за сценические постановки).

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2024 состоялся по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта. Ведущими песенного конкурса в этом году среди юниоров стали незаменимый голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, певица и представительница Украины на Детском Евровидении 2015 Анна Тринчер, которых OBOZ.UA подтвердили еще 15 августа собственные источники, и телеведущая и певица Анна Тульева.

Нынешний международный конкурс состоится 16 ноября в испанской столице – Мадриде. Также стало известно об айдентике Детского Евровидения 2024 и его слогане. Шоу будут представлять акварельные цветы в фиолетово-оранжевой тематике. "Let's bloom" ("Давай цвести") – так звучит лозунг этого года.

