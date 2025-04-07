В Украине национализировали состояние российского олигарха Дерипаски на 2 млрд гривен: без чего оставили миллиардера

В Украине национализировали активы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски более чем на 2 млрд грн. Материалы могли быть использованы для усиления русской оккупационной армии, но теперь их продадут в пользу государства.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В учреждении назначили, что продукцию и сырье, которыми владел российский миллиардер, будут взысканы в доход государству после решения антикоррупционного суда по иску Минюста.

Речь идет о более чем 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, изготовленного в Украине еще до начала полномасштабной войны, ранее арестованных судом. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

"Расследованием установлено, что конечным собственником этого сырья является подсанкционный гражданин России, который владеет крупнейшим в мире производителем алюминия. Группа компаний, которые в него входят, поставляла алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для оружия", – отметили по этому поводу в Офисе генпрокурора.

Швейцарская компания выступала заказчиком продукции завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски, но в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья. Ее использовали для выплавки алюминия и последующей выработки составляющих к российскому оружию.

Группа компаний, входящих в состав компании Дерипаски, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ – в частности именно его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

В настоящее время Олегу Дерипаске следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за финансирование вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование СБУ по Дерипаске завершено, обвинительный акт в январе 2025 года направлен в суд.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине "национализировали" другие средства Олега Дерипаски. Речь идет о праве требования, которое принадлежало подконтрольным компаниям-нерезидентам по договору финансового займа. По этому договору Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области должен был 29 млн долларов, но средства остались в Украине.

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