Нацотбор на Детское Евровидение 2024: как выступила фаворитка зрителей Анастасия Белибова и почему мнения еврофанов разделились

На сцене песенного конкурса Детское Евровидение 2024 выступила самая старшая участница нынешнего шоу 13-летняя Анастасия Белибова с энергичной песней Unbelievable, которую ей написал Евгений Триплов. Девушка еще до проведения финала стала фавориткой зрителей, однако мнения еврофанов несколько разделились после выступления.

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Певица исполняла свою песню на подиуме, а всю картину завершали сопутствующие танцоры. Она выступала в образе типичного подростка с широкими брюками и ярком боди цвета фуксии. Ее изюминкой был макияж глаз, в котором сиреневые стрелки соединялись в одну линию, и пурпурные губы.

OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию Нацотбора на Детское Евровидение 2024.

Анастасия Белибова почти все время выступала на повышенной платформе и акцентировала внимание на себе. В частности, периодически на экране появлялось ее лицо, но в большинстве своем на нем красовался шарик со многими экранами с певицей.

Как отметили судьи после выступления, с голосом девушке нужно больше работать, ведь не все высокие ноты удалось выполнить. Уже в грин-руме она объяснила, что такое могло произойти из-за переживаний и стресса на сцене.

Сидевший в роли жюри Виталий Дроздов назвал Unbelievable одной из лучших песен нынешнего Нацотбора на Детское Евровидение, а Анастасию Белибову – "почти Дуа Липой". И хотя он раскритиковал ее "провалы" в пении, он заявил, что проголосовал бы за участницу.

Анастасия еще с 7 лет связала свою жизнь с музыкой, а в прошлом году боролась за возможность представить Украину на Детском Евровидении, но заняла третье место. Как пишет "Суспільне", она уже сотрудничает с музыкальным издательством, выпустив пять песен.

Песню Unbelievable Белибова посвятила подросткам, которым трудно справиться с эмоциями, и утверждает, что себя нужно принимать таким, каков ты есть. Она отмечает, что каждый человек уникален и неповторим.

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2024 года состоялся по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта.

Нынешний международный конкурс состоится 16 ноября в испанской столице – Мадриде. Также стало известно об айдентике Детского Евровидения 2024 и его слогане. Шоу будут представлять акварельные цветы в фиолетово-оранжевой тематике. "Let's bloom" ("Давай цвести") – так звучит лозунг этого года.

Ранее OBOZ.UA знакомил со всеми песнями участников Национального отбора на Детское Евровидение 2024. Прослушать их можно по ссылке.

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