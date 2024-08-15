Анна Тринчер и Тимур Мирошниченко станут ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2024

Ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2024 станут ведущий Тимур Мирошниченко и певица Анна Тринчер. Финал отечественного конкурса пройдет уже в сентябре в формате телевизионного концерта.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. В прошлом году победителей нацотбора представляли неизменный украинский комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко и ведущая дневников Евровидения Украина Анна Тульева.

Напомним, в июле 2024 года организаторами были названы имена 15 финалистов. Они будут соперничать за возможность представлять Украину в столице Испании Мадриде. В общей сложности "Суспільне" получило рекордное количество заявок – 309.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Детское Евровидение 2024 года объявило лонглист участников: кто эти 15 счастливчиков, обошедших почти 300 конкурентов.

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