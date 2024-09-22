Кто представит Украину на Детском Евровидении 2024: зрители в последний момент изменили результаты голосования. Видео

В воскресенье, 22 сентября, украинцы выбрали победителя Нацотбора на песенный конкурс Детское Евровидение 2024, которое в этом году пройдет в Мадриде, Испания, уже 16 ноября. Нашу страну будет представлять Артем Котенко с песней "Дім".

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Жюри отдали ему 5 баллов, а зрители – 6 баллов. В сумме 11 баллов вывели Артема на первое место в турнирной таблице среди шести участников шоу. Онлайн-голосование началось еще за два дня до финала и длилось во время конкурса.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию Нацотбора на Детское Евровидение 2024.

Результат выбора своего фаворита среди зрителей и судей приравнял баллы Артема Котенко и Златы Иванив. Они оба получили по 11 баллов. По правилам песенного конкурса в случае совпадения общих результатов голосования победителя выбирают за количество баллов, полученных участниками от зрителей. Именно поэтому Котенко будет представлять Украину в Мадриде на Детском Евровидении 2024, хотя жюри отдали предпочтение выступлению Иванив.

Более того, еще до начала финала Нацотбора еврофаны прогнозировали победу Анастасии Белибовой с песней Unbelievable. Однако, как видим, в общей сложности она получила всего 8 баллов.

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2024 состоялся по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта. Гранд-финалиста выбирали зрители и 3 члена жюри: певица ROXOLANA, саунд-продюсер TVORCHI Андрей Гуцуляк и член жюри Нацотбора на Евровидение-2020 Виталий Дроздов.

Места финалистов распределились следующим образом:

2. Злата Иванив – Намисто: жюри – 6 баллов; зрители – 5 баллов.

3. Анастасия Белибова – Unbelievable: жюри – 4 балла; зрители – 4 балла.

4. Вероника Коган – Harmony: жюри – 3 балла; зрители – 3 балла.

5. Илья Коновченко – Spaceship: жюри – 2 балла; зрители – 2 балла.

6. Ангелина Глогусь – Плачуть янголи: жюри – 1 балл; зрители – 1 балл.

Ведущими песенного конкурса в этом году среди юниоров стали незаменимый голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, певица и представительница Украины на Детском Евровидении 2015 Анна Тринчер, которых OBOZ.UA подтвердили еще 15 августа собственные источники, и телеведущая и певица Анна Тульева.

Что известно о победителе Национального отбора на Детское Евровидение 2024:

Победитель Нацотбора на Евровидение 2024 12-летний Артем Котенко родом из многострадальной Ахтырки Сумской области. Он выступил с песней "Дім" о том, как россияне отбирают у украинцев их дома и родные города, и одержал победу на шоу. Сам вокалист наотрез отказался покидать прифронтовую Ахтырку. Об этом он рассказал во время трансляции Национального отбора на YouTube.

Артём Котенко связал жизнь с музыкой еще в 3 года, а в 5 начал профессионально заниматься вокалом. Он уже победил на "Черноморских Играх" в 2021 году. Это не первая попытка юноши покорить Евровидение – в 2023 году он вошел в лонг-лист национального отбора.

Его мечта – прославиться на весь мир и показать фанатам, которые, как говорит парень, таланты живут в Украине.

Что известно о Детском Евровидении 2024

По правилам шоу 15 детей-участников лонг-листа должны были принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там они могли улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате сданных экзаменов и соревнований в финал попало только 6 участников.

После их объявления подготовкой выступлений занималась певица Светлана Тарабарова и продюсер Евгений Триплов (оба готовили авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечал за сценические постановки).

Нынешний международный конкурс состоится 16 ноября в испанской столице – Мадриде. Также стало известно об айдентике Детского Евровидения 2024 и его слогане. Шоу будут представлять акварельные цветы в фиолетово-оранжевой тематике. "Let's bloom" ("Давай цвести") – так звучит лозунг этого года.

В частности, организаторы также показали официальный макет сцены.

Ранее OBOZ.UA знакомил со всеми песнями участников Национального отбора на Детское Евровидение 2024. Посмотреть выступление фаворитки зрителей Анастасия Белибовой можно по ссылке: мнения еврофанов и судей разделились.

Также мы писали, что 10-летняя певица Злата Иванив довела до слез коллегу Светлану Тарабарову, написавшую для юной участницы ее конкурсную песню "Намисто". У судей были мурашки по коже.

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