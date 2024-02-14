Стало известно, где пройдет Детское Евровидение-2024

Не менее важный международный песенный конкурс Детское Евровидение-2024 состоится в Испании. Нынешний национальный общественный вещатель Radiotelevisión Española (RTVE) впервые в истории будет вести шоу. В 2023 году Сандра Валеро с песней Loviu заняла 2 место в рейтинге, представив Испанию.

В последний раз страна выигрывала Детское Евровидение в 2004 году. Об этом сообщили на сайте Детского Евровидения.

"Через двадцать лет после их победы на детском песенном конкурсе Евровидения мы рады, что наконец-то привезли конкурс в Испанию. Мы благодарны RTVE за согласие провести 22-й сезон конкурса, который предоставляет молодым артистам со всей Европы невероятную платформу для демонстрации своего таланта. Мы с нетерпением ждем фиесты, которая состоится в Испании в этом году!" – высказался исполнительный руководитель Детского Евровидения Мартин Остердал.

На Детском Евровидении-2023 победу одержала участница из Франции Зои Клозюр с песней Coeur. Впрочем, спецификой юниоровской версии песенного конкурса является то, что он необязательно проходит в победившей стране. Французское телевидение решило передать право провести нынешний конкурс Испании, на что она с радостью согласилась.

"RTVE с большим энтузиазмом приветствует приглашение Европейского союза радиовещания и телевидения на Детское Евровидение-2024, которое состоится в Испании. Мы уверены, что испанская публика также воспримет это объявление с большим энтузиазмом и встретит сообщество Евровидения с распростертыми объятиями", – ответила Ана Мария Бордас, глава делегации Испании на Детском Евровидении.

В частности, город, в котором будет проходить конкурс и его дату сообщат позже.

OBOZ.UA напоминает, на Детском Евровидении-2023 Украину представляла Анастасия Димид с песней "Квітка". Девочка вошла в пятерку лучших выступлений.

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