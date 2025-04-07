В Харьковской области мужчина получил боевую повестку и отказался от мобилизации: чем все закончилось

В Харьковской области мужчина получил боевую повестку, но отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Уклонист отметил, что у него нет родных, поэтому ему некого защищать.

По информации следствия, в мае 2024 года мужчина получил повестку в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Харькове. Он явился по вызову и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.

После этого харьковчанин получил повестку для отправки в воинскую часть, однако не явился по вызову и в письменном виде отказался от призыва на военную службу во время мобилизации.

Харьковчанин свою вину признал частично. Свое нежелание становиться на защиту Украины он аргументировал тем, что он сирота, а своих детей у него нет, поэтому ему никого защищать не нужно. Обвиняемый отметил, что не считает себя лицом, готовым служить.

Киевский районный суд Харькова признал 26-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку длится срок на его апелляционное обжалование.

Напомним, в Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он вину не признал и придумывал разные причины отказа от прохождения службы во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчину осудили на четыре года лишения свободы за уклонение от мобилизации во время военного положения. Он обнаружил ошибку в повестке и отказался приходить в ТЦК, а затем несколько лет игнорировал необходимость исправить данные. Уклониста признали виновным в срыве мобилизационных мер.

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