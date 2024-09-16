Какая песня поедет на Детское Евровидение 2024 года? Финалисты Нацотбора получили свои конкурсные композиции

Финалисты Нацотбора на Детское Евровидение 2024 года получили свои конкурсные композиции, с которыми будут соревноваться за возможность представить Украину на международной арене. 28 сентября шесть юных претендентов вживую споют треки, над созданием которых работали Светлана Тарабарова и Евгений Триплов.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале "Дом Евровидения". В финале поклонники ежегодного мероприятия услышат композиции как на английском, так и на украинском языках.

За победу в Нацотборе сразятся:

12-летний Илья Коновченко (ILKO) с песней "Spaceship".

10-летняя Злата Иванов, ставшая самой молодой финалисткой, с треком "Намисто".

12-летний Артем Котенко с чувствительной композицией "Дім".

11-летняя Вероника Коган с песней "Harmony".

12-летняя жительница Тернополя Ангелина Глогусь с композицией "Плачуть янголи".

13-летняя Анастасия Белибова, которая является самой старшей финалисткой этого Нацотбора, с треком "Unbelievable".

Претендентов на возможность представить Украину на международной арене Суспільне Мовлення объявило после вокальных прослушиваний и участия в летней "звездной школе". Пятнадцать детей соревновались между собой не только в певческих, но и в хореографических навыках под руководством звездных наставников.

В этом году 22-й детский песенный конкурс "Евровидение" состоится в столице Испании – Мадриде.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие звезды станут ведущими Нацотбора на Детское Евровидение 2024 и поддержат юных участников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!