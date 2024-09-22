'Невероятно, сказочно!' 10-летняя финалистка нацотбора на Детское Евровидение довела до слез Светлану Тарабарову

Юная певица Злата Иванив своим выступлением на Нацотборе на Детское Евровидение 2024 довела до слез коллегу и сонг-райтера Светлану Тарабарову, которая для участницы создала ее конкурсный трек "Намисто". 10-летняя девочка поблагодарила певицу за то, что она написала "такую невероятно красивую песню".

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Злата Иванив пела о мамином ожерелье, которое стало символом памяти поколений. В этом же украшении девочка выступала. В частности, она признавалась, что вышивание бисером стало ее хобби, поэтому эта песня была близка по душе.

OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию Нацотбора на Детское Евровидение 2024.

"Это было невероятно! Спасибо Светлане Тарабаровой. Она знает, как умилять родительское сердце, – поблагодарил от себя судья и продюсер Виталий Дроздов и обратился к 10-летней Злате: – У меня мурашки по коже".

Саунд-продюсер группы TVORCHI Андрей Гуцуляк признался, что почувствовал "магию в воздухе" и "перенесся в какую-нибудь сказку" во время выступления Златы.

Нынешний международный конкурс состоится 16 ноября в испанской столице – Мадриде. Также стало известно об айдентике Детского Евровидения 2024 и его слогане. Шоу будут представлять акварельные цветы в фиолетово-оранжевой тематике. "Let's bloom" ("Давай цвести") – так звучит лозунг этого года.

Ранее OBOZ.UA знакомил со всеми песнями участников Национального отбора на Детское Евровидение 2024. Посмотреть выступление фаворитки зрителей Анастасия Белибовой можно по ссылке: мнения еврофанов и судей разделились.

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