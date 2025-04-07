Полномасштабное вторжение актуализировало проблему адаптации ветеранов в трудовых коллективах. ОО "Сердце Азовстали" уже более 2 лет поддерживает ветеранов в возвращении в гражданскую жизнь: от реабилитации до самореализации. И можем сказать, что не нужно бояться трудоустраивать ветеранов, ведь они могут стать прекрасной возможностью для команды.

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Ветераны – возможность, а не обуза

Многие работодатели до сих пор сталкиваются со страхом брать на работу ветеранов. Участвуя в панели с HRами, впервые открыто услышала – мы боимся! Нам не понятен их опыт! Мы не знаем, как ему сказать нет, если он не прав, потому что боимся еще больше травмировать.

Ситуация постепенно улучшается, но еще далеко от идеала. И ответ на вопрос "Как правильно говорить с ветеранами?" довольно проста – с ними просто нужно говорить.

У нас в офисе ветераны каждый день это большое количество людей. Это люди не просто с травматическим опытом, это люди в основном после плена и пыток. Они все без исключения прошедшие плен герои: пытки, голод, психологическое насилие – то, что мы в тылу не можем даже осознать. И когда мы создавали Сердце Азовстали, мы тоже переживали, а как мы будем с ними говорить. Помню, как проводили специальные совещания, чтобы понять, какой должен быть язык общения с ветераном. Сразу скажу – секрет для себя решили. Но как именно – читайте в конце!!!

Между тем, просто и понятны шаги, которые мы стоит поделиться. Если вы планируете создавать у себя ветеранскую политику. Если у вас уже есть ветеранская политика, но что-то почему-то не работает. Если не понимаете какие именно нужно создать условия для ветерана на работе, просто спросите об этом у самого ветерана.

Мы наблюдаем, что ветераны, возвращаясь из плена, сталкиваются с совершенно новой реальностью, где им приходится снова учиться жить среди людей, принимать мирные правила и выстраивать доверие к обществу. Это сложный процесс, который требует времени, но главное – поддержки. Именно поэтому Сердце Азовстали имеет широкий спектр помощи: от психологической поддержки и юридических консультаций до возможностей для обучения и трудоустройства.

Но все усилия, вложенные в поддержку ветерана, обязательно себя оправдают. В самое страшное время наша команда не разваливается ровно потому, что в офис заходит ветеран. Они – самый большой источник вдохновения. И это не происходит из-за жалости. Это вдохновение от людей, продолжающих двигаться.

К тому же мы должны понимать, что ветеран – это человек с колоссальным опытом. Нужно только научиться его понимать и адаптировать к реалиям гражданской жизни.

Коммуникация – ключ к успеху

Мы верим в важность коммуникации в HR-процессах, в информационных кампаниях и обучении. Как общество учится понимать безбарьерность и ментальное здоровье, так же мы должны строить культуру взаимоподдержки для ветеранов.

Изменяется не только общество, меняется и речь, по которой мы говорим о ветеранах. Очень важно не только поддерживать их, но и предоставлять возможности для развития. Именно через такие коммуникационные кампании мы можем формировать правильное отношение общества к защищавшим нашу страну.

ОО "Сердце Азовстали" продолжает работать, изменять реальность и поддерживать нуждающихся. Мы верим в людей. И потому знаем – все будет хорошо.

И в заключение, то какой же мы секрет для себя открыли. Если вы хотите что-нибудь решить с ветераном или с ветеранами, всем нужно открыть рот и начать с ним разговаривать. Но спокойно, по-человечески, как с любым человеком. Ветеран, как каждый из нас человек, поэтому с ним работают все человеческие законы коммуникации и взаимодействия. Если же во главу угла ставить не человека, а статус "ветеран", то тогда действительно будут возникать проблемы, потому что статусы разные и довод разных, а значит много препятствий. Понимаю, что слишком простым оказалось решение, но оно действительно помогает!